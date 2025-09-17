日産「新型エクストレイル」発表！ ツヤ消し黒ボンネット＆フェンダーガーニッシュがカッコいい！ タフギア感すごい「SOTOASOBIパッケージ」新設定！ どんなモデル？

ツヤ消し黒ボンネット＆フェンダーガーニッシュがカッコいい！

2025年8月21日、日産は「エクストレイル」のマイナーチェンジモデルを発表しました。

今回のマイナーチェンジでは、内外装のデザイン変更のほか、Google搭載の「NissanConnectインフォテインメントシステム」の採用や「3Dビュー」機能の設定。

【画像】超カッコいい！ これが黒ボンネットの「斬新エクストレイル」です！（30枚以上）

「インビジブルフードビュー」機能を搭載した「インテリジェント アラウンドビューモニター」の採用など、日産としては国内初となる機能・装備が盛り込まれました。

黒ボンネットがカッコいい新型「エクストレイル SOTOASOBIパッケージ」

そんな新型エクストレイルには、「SOTOASOBIパッケージ」と呼ばれるディーラーオプションが新たに設定されます。

SOTOASOBIパッケージは、アウトドアシーンに映えるデザイン性と機能性を両立したアクセサリーパッケージ。

日産は「クルマを釣りやキャンプなどのアウトドアレジャーで遊びつくすための『相棒』として、またアウトドアギアのひとつとして使いこなすという新しい価値観をお客さまへ提案」と説明しています。

SOTOASOBIパッケージにふくまれるのは、ツヤ消しブラックのプロテクションシールドとタフブラックのフェンダーガーニッシュ、そして専用エンブレムの3点です。

プロテクションシールドは、ブラックのフィルムでフロントフェイスをより精悍かつタフギア感あふれるデザインに見せつつ、飛び石などによるフードのキズつきを軽減する高耐久フィルムが用いられており、優れた撥水性と防汚性を兼ね備えました。

フェンダーガーニッシュは、片側10mm以内のタイトなサイズでありながら、緻密なデザインによる存在感の高さが特徴です。

また、耐衝撃性に優れたJAOS製であり、キズにも強い凹凸塗装仕上げとなっている点がポイントとなっています。

専用エンブレムは、アウトドアをモチーフにした立体感のある樹脂製で、ボディサイドに装着され、特別感を演出します。

SOTOASOBIパッケージは、新型エクストレイルの各グレードに装着できるほか、オフロードテイストあふれる新グレード「ロッククリーク」にも装着することが可能。

ただし、ロッククリークには同グレード専用のバッジが装着されるため、SOTOASOBIパッケージはプロテクションシールドとフェンダーガーニッシュのみとなり、専用エンブレムは省かれます。

さらに、先代にあたるT32型のエクストレイルにもSOTOASOBIパッケージが用意され、個性的なモデルにカスタマイズできます。

日産は「全国の日産販売店でのメンテナンスと同時に装着することも可能なので、気軽に安心してアウトドア仕様へのカスタマイズをお楽しみいただけます」と説明しています。

SOTOASOBIパッケージの価格（消費税・取り付け費用込）は、新型エクストレイル用が24万1425円、ロッククリーク用が23万2155円、T32型エクストレイル用が24万2997円です。

※ ※ ※

SOTOASOBIパッケージは2025年8月に発売された「キャラバン」の一部改良モデルに初めて設定されました。

キャラバン用のSOTOASOBIパッケージもプロテクションシールドとフェンダーガーニッシュ、専用エンブレムで構成されており、価格はインテリジェントアラウンドビューモニター付車が19万8155円、インテリジェントアラウンドビューモニター無車が19万5955円です。