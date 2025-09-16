9月19日(金)公開の劇場版『チェンソーマン レゼ篇」。楠木ともりは、ＴＶシリーズから引き続きマキマ役として出演する。

楠木の主な代表作は、TVアニメ「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」(レン)、「ウィッチウォッチ」(宮尾音夢)、「ヘブンバーンズレッド」(茅森月歌役)など。歌手としても活動している。

今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――楠木ともりさんの推しているものは何ですか？

「タコスにハマっています。いわゆる、タコミートとトマトとレタスが入ったような、アメリカ発祥のメキシコ料理をテクス・メクスというのですが、それではなく、メキシコのタコスが好きです。もともと姉が、海外の料理が好きなので作ってくれたのですが、だんだんシーズニングではなくちゃんと1から作るタコスがおいしいと気づいて、最近だと、鶏肉をトマトなどで煮込んだチキンティンガがとてもおいしかったです。有名どころだとカルニータス(豚肉のタコス)とか、いろんなサルサも用意して、手巻き寿司のように自分で組み合わせて食べることに最近ハマっています」

――今聞いただけでも、奥が深そうですね

「なんで日本に広まってないんだと思うぐらい、おいしくてとてもヘルシーなので、皆さんも食べてみてほしいです」

――日本にもタコスの専門店はあるんですか？

「私が食べているタコスと同じものなら、メキシコ料理店に行った方がいいかもしれないですね。それか作るか。YouTubeに『Genの炊事場』というチャンネルがあって、その方がたくさんタコスを作っていて、動画を見るだけでも楽しいので、見てみてください。宣伝でした！」

――タコスには長くハマっていますか？

「最初に食べたのは何年も前なので長いのですが、最近より力が入りだした気がしますね。姉は今イギリスに行っていて日本にいないのですが、その間に母に動画を見てもらって、作ってもらっています」

文=HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

スタイリスト＝森俊輔 ヘアメイク＝大久保沙菜

公開情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

2025年9月19日(金)全国公開

