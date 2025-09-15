リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「気分次第」「毎晩」の人も

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1494人、女性1506人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が161人、30代が525人、40代が979人、50代が1335人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の48.8％、女性の41.9％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1360人（45.33％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の54.67％（1640人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

では、夫婦の営みがあるタイミングは、いつなのでしょうか。

夫婦の営みが「ある」と回答した人（1360人）に「夫婦の営みがあるのはだいたいいつか」を聞いた結果、最も多かったのは「週末の夜」（574人）でした。これは「ある」と回答した人の42.21％にあたります。

一方で「平日の夜」と回答した人は232人（17.06％）にとどまっており、夜間に集中してはいるものの、仕事が休みの週末にパートナーと過ごす時間を設けている人が多いことがうかがえます。

なお、自由記述では「その都度（59歳男性）」「子どもがいないとき（55歳男性）」「気分次第（45歳男性）」「毎晩（48歳女性）」「決まっていない。夜が多い（42歳男性）」といったリアルな回答も集まったということです。

調査結果を受けて、同社は「日常の疲れが少ない分、余裕を持って向き合えるのが週末なのかもしれません」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、「夫婦の営み」はありますか？ それとも……？