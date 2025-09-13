札幌vsいわき スタメン発表
[9.13 J2第29節](プレド)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
監督
柴田慎吾
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 27 山中惇希
DF 32 五十嵐聖己
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 16 加藤大晟
MF 24 山下優人
FW 28 キム・ヒョンウ
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 20 加藤悠馬
MF 25 鵜木郁哉
FW 41 田中幹大
監督
田村雄三
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
監督
柴田慎吾
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 27 山中惇希
DF 32 五十嵐聖己
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 16 加藤大晟
MF 24 山下優人
FW 28 キム・ヒョンウ
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 20 加藤悠馬
MF 25 鵜木郁哉
FW 41 田中幹大
監督
田村雄三