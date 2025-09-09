食欲の秋は海鮮で、4種の揚げ物を一度に味わう！かつや「秋の海鮮フライ定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「秋の海鮮フライ定食」を2025年9月12日(金)より期間限定で販売を開始する。
■4種の揚げ物を一度に味わう秋の「全力飯。」
今年の「秋の海鮮フライ定食」は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、さらに鶏のから揚げを一つの皿に盛り合わせた。4種類の揚げ物を一度に味わう、食欲の秋にふさわしい『全力飯。』に仕立てている。
また、かつやで食べるなら丼派！という方のために、ご飯の上に揚げ物を豪快に盛り付けた「秋の海鮮フライ丼」も用意している。牡蠣醤油を使用した甘辛い特製タレをたっぷりかけた、ご飯が進む一杯だ。
さらに、お好きなメニューにもう一品追加できる、単品の「牡蠣フライ」も用意している。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！■
「秋の海鮮フライ定食」「秋の海鮮フライ丼」「牡蠣フライ(単品)」は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど、様々なシーンで利用できる。
■商品概要
【店内メニュー】
〇秋の海鮮フライ定食
通常店舗：990円(税込1089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇秋の海鮮フライ丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇牡蠣フライ(単品)
通常店舗：350円(税込385円)/券売機店舗：税込390円
【テイクアウト】
〇秋の海鮮フライ弁当
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇秋の海鮮フライ丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇牡蠣フライ(単品)
通常店舗：350円(税込378円)/券売機店舗：税込390円
■その他メニュー
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜販売概要＞
販売開始 2025年9月12日(金)
※食材がなくなり次第、販売終了する。
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。
販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く
販売時間 各店舗の営業時間
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01
■とんかつ専門店「かつや」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
■4種の揚げ物を一度に味わう秋の「全力飯。」
今年の「秋の海鮮フライ定食」は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、さらに鶏のから揚げを一つの皿に盛り合わせた。4種類の揚げ物を一度に味わう、食欲の秋にふさわしい『全力飯。』に仕立てている。
さらに、お好きなメニューにもう一品追加できる、単品の「牡蠣フライ」も用意している。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！■
「秋の海鮮フライ定食」「秋の海鮮フライ丼」「牡蠣フライ(単品)」は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど、様々なシーンで利用できる。
■商品概要
【店内メニュー】
〇秋の海鮮フライ定食
通常店舗：990円(税込1089円)/券売機店舗：税込1,090円
〇秋の海鮮フライ丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇牡蠣フライ(単品)
通常店舗：350円(税込385円)/券売機店舗：税込390円
【テイクアウト】
〇秋の海鮮フライ弁当
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇秋の海鮮フライ丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇牡蠣フライ(単品)
通常店舗：350円(税込378円)/券売機店舗：税込390円
■その他メニュー
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜販売概要＞
販売開始 2025年9月12日(金)
※食材がなくなり次第、販売終了する。
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。
販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く
販売時間 各店舗の営業時間
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01
■とんかつ専門店「かつや」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場