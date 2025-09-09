MLBのレギュラーシーズンが佳境を迎え、大谷翔平のドジャースはナ・リーグ西地区の優勝マジックが点灯しているものの、ポストシーズンまで見据えれば不安材料が多い。

チームとしての戦いに粗が目立ち、8月最後の3連戦となったDバックス戦では無死2、3塁の場面で大谷が外野フライを打つもキケ・ヘルナンデスが本塁にスライディングせずタッチアウトに。怠慢プレーで大谷の犠牲フライにならなかった。8月のドジャースは14勝13敗と貯金は1つしか増やせなかった。

8月の大谷は7本塁打、12打点、4盗塁、打率.306と打撃面で貢献。投げても4試合に先発して、レッズ戦（27日）では749日ぶりとなる白星を飾った。

ナ・リーグ西地区の地区優勝争いではパドレスをリードするものの、チームメイトが大谷の足を引っ張るような状況では、ポストシーズンでの戦いに不安が大きいとするのは『完全メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2025』の編著者で、スポーツライターの友成那智氏だ。

「チームに若い選手が少なく、ベテランと中堅が多いので疲れが出ているんでしょう。33歳になったキケ・ヘルナンデスは2〜3年前の自分の足の速さと今の速さの違いがわかっていない印象です。集中力が欠けるプレーが多いですね」

友成氏は「さらに足を引っ張りそうなのはセットアッパーとクローザーをめぐる不安」だと続ける。

「勝ちゲームをリリーフがひっくり返される展開が目立ちます。ベシアという最高のセットアッパーが故障者リスト入りしたし、4年総額7200万ドル（約106億円）という大型契約で獲得したクローザーのスコットは故障者リストから復帰したもののDバックス戦で3ランを打たれ、山本由伸の12勝目をフイにした。防御率4点台のクローザーなんてあり得ないですよ。

ベシアもセットアッパーでは活躍していたが、クローザーにすると2試合連続でセーブが吹っ飛んだことがあった。一時は引退も決意した36歳のトライネンをクローザーに回しているが、いつまで持つか。

8月の戦いぶりを見ても、ドレイヤーやカスパリウスといったロングリリーフで逃げ切るパターンが目立ち、救援投手にセーブのついた試合は8月26日のレッズ戦のスコットだけ。8回以降、いかに試合をひっくり返されているかがわかります。しかもナ・リーグ西地区最下位ですでに100敗しているロッキーズと4位のDバックスに負け越し、ア・リーグ西地区4位のエンゼルスにも3タテを食った。大したチームとは対戦していないのに貯金1ではね……」

ポストシーズンで大谷派先発に入れない？

こうした戦いぶりは、ポストシーズンにも影響することになる。ナ・リーグからは地区優勝の3チームと、ワイルドカードとしてそれ以外の勝率上位3チームがプレーオフに臨む。地区優勝のうち勝率が3番目と最も低いチームは、2勝先取のワイルドカードシリーズを戦わなくてはならない。

「ナ・リーグ3地区を見渡すと、中地区のブリュワーズが100勝ペースで抜けており、西地区のドジャースは東地区のフィリーズに後れを取るような状況。フィリーズは投手陣が安定し、打つほうもホームラン争いで大谷を引き離すシュワーバー、首位打者のターナーがいる。得点力が高いチームです。ドジャースが取りこぼしを続ければ上をいかれてしまう。

そうなると、同じ地区優勝でもレギュラーシーズンの終了から中1日という過密日程で始まるワイルドカードシリーズに回ることになる。だからこそ、8月にもっと勝って貯金をしておきたかったところでしょう」（友成氏）

大谷の負担がどうなるかも気になるところだ。

「現状では大谷は4人で回すポストシーズンでは先発に入れないでしょう。今の6人ローテのなかでは一番防御率が悪い。山本、カーショウ、スネル、グラスノーの4人が先発となり、大谷は欠けているピースであるクローザーで起用される可能性がある。大谷は立ち上がりがいいので向いていると思います。

ただ、DHで出場しながらとなると、クローザー登板前の投球練習をどうするかという問題は出てくる。メジャーはブルペン前でできないので、これをどうするか。過密日程ですし、どういった事態になるか心配です」（同前）

ロバーツ監督にとっても頭の痛い問題が山積している状況なのだ。

※週刊ポスト2025年9月19・26日号