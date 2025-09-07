侍U-18の末吉は韓国戦に先発し、4回4安打2失点の粘投

侍ジャパンU-18日本代表は6日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で韓国と対戦し、4-2で勝利した。重要な一戦で先発を任された唯一の2年生、末吉良丞投手（沖縄尚学）は4回4安打3奪三振、2四死球2失点の粘投。試合後には「ある程度世界に通用する」と手ごたえを感じた部分もあったようだ。

末吉は2回、右前打と四球で出塁されると犠打で1死二、三塁のピンチを迎える。そこから痛恨のパスボールで同点を許し同点、さらに一塁線を抜ける適時打を打たれ1-2と逆転を許した。

珍しく緊張していた。初の国際大会で「こういう機会は中々ないので緊張はありました」と本音をポツリ。甲子園決勝も経験してきたが「甲子園と何か違いがあるわけではないと思いますが、国際大会で他国の選手と戦う意識が強すぎて緊張につながったかなと思います」。マウンド上では堂々とした様子に見えてもまだ2年生。自分でも課題が見えた。

それでも、3回以降は自らの強みである直球を中心に韓国打線をわずか1安打に抑えてみせた。「自分の真っ直ぐで押し込む事ができていたので、ある程度世界に通用するということが分かりました。なのでもっと磨きをかけて、自分のピッチングのレベルを上げていきたい」と手ごたえを感じていた。

今大会には国内外から多くのスカウトが集結。その中から、匿名を条件にあるMLBスカウトに末吉について印象を聞いた。「体の使い方が良いと思う。エクステンション（球持ち）とか、左足の使い方も良い。あとは変化球もいいものがある。左投手で角度もあるので、いい投手だと思うよ」との評価だった。

初の国際大会を経験しまた一皮むけた16歳。地元の応援を力に変え、先輩たちと世界一を目指す。（木村竜也 / Tatsuya Kimura）