MagSafe&着脱式パッドで強力設置！スマホ操作が快適になる車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネットでワンタッチ装着が可能で、180°まで自由に調整できるフレキシブルアームを採用したMagSafeに対応した車載スマホホルダー「200-CAR121」を発売した。
■MagSafe対応でワンタッチ装着
MagSafe対応のiPhoneなら、近づけるだけでマグネットがしっかり固定。煩わしいホルダー操作は不要で、片手で簡単に着脱できる。通勤中や長距離ドライブでも、ストレスなくスマホを扱える。
■フレキシブルアームで180°自由自在
アームは最大180°まで調整可能なフレキシブルタイプを採用。ドライバーの視線や車内環境に合わせて最適な角度に設定でき、ナビ表示も見やすく快適。助手席の人も同じように使いやすい設計だ。
■MagSafe非対応スマホも取り付け可能
付属のメタルリングをスマホ背面に貼り付ければ、MagSafe非対応機種でも使用できる。位置合わせシートやクリーナーも付属しているので、初めてでも正確かつ簡単に装着可能だ。
■3M製面ファスナーで強力固定
設置面には3M製の高品質面ファスナーを採用。ダッシュボードなどの平滑面にしっかり固定でき、走行中の揺れや振動にも強い仕様だ。予備パッドも付属しているため、長期間安心して使用できる。
■車内でもおうちでも使える2WAY仕様
着脱式パッドを外せば、スマホスタンドとしても活用できる。動画視聴やビデオ通話にも便利で、車内だけでなくおうちでも大活躍します。1台で2役こなすコストパフォーマンスの高いスマホホルダーだ。
■製品仕様
■MagSafeに対応した車載スマホホルダー「200-CAR121」
