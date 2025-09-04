韓国館で渡韓気分を楽しめる！ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸

韓国観光公社 大阪支社は、2025年9月25日(木)〜28日(日)にAichi Sky Expoで開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にて韓国館を運営します。

ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸

開催日時 ：【業界日】2025年9月25日(木)・26日(金) 10:00-18:00

【一般日】2025年9月27日(土)・28日(日) 10:00-18:00

(日曜日は17:00まで)

※業界日は業界関係者及びプレスのみ入場可能

※一般日のご入場にはツーリズムEXPOジャパン2025入場券(有料)が

必要です。

(一部例外あり)

韓国館会場：Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) 展示ホールF

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1

韓国館主催：韓国観光公社

韓国館内は韓国観光関連33団体のブース、ステージ、体験型イベントブースで構成しており、総面積540平方メートルのスペースです。

■韓国の各都市とトレンドが韓国館に集結！会場内Aステージではタレント千秋さんによるトークショー開催！

韓国館のテーマは「つながる、韓国」。

自由観覧で韓国旅行を感じられるステージや、韓国観光の関連33団体が運営する各ブース、韓国のビューティートレンドを実際に体験できるメイクタッチアップ(事前予約制)や、館内デジタルスタンプラリーに参加すると、韓国関連賞品が当たる「韓国館オリジナルガチャガチャ」など楽しみが盛り沢山。

韓国旅行に必要な情報、一足先に楽しめる体験が韓国館に集結します。

また、28日(日)には、ツーリズムEXPOジャパン2025会場内 Aステージにてタレントの千秋さんをお迎えし、韓国旅行の魅力について韓国観光トークショーを開催します。

【Aichi Sky Expo Aステージ 韓国観光トークショー概要】

ステージ名：千秋と旅する韓国 〜ソウルはもちろん、韓国地方の魅力も！〜

主催 ：韓国観光公社

日時 ：2025年9月28日(日)12:30〜13:00予定

場所 ：Aichi Sky Expo Aステージ(ホールB)

出演者 ：千秋さん、(MC)ヘンセさん

千秋さん

■韓国の地方自治体、直行便運航中のエアラインなど33団体が集合！

私の旅行スタイルにぴったりな都市はどこ？

ソウル特別市、釜山広域市をはじめとする韓国の自治体、韓国の都市へ直行便運航中のエアラインなど韓国観光に関連する合計33団体が韓国館に集結し、各ブースでブースイベントや刊行物無料配布などを行います。

オフラインでしか出会えない一期一会の体験を楽しめます。

また、初めて出会うたくさんの自治体ブースの中から、より自分の旅行スタイルに合った都市を見つけることができるように、韓国館内に「かんたん韓国旅行スタイル診断“My Best Travel Idea”」一覧を展示。

韓国と日本のミレニアル・Z世代に人気で親しまれている16タイプ性格診断に沿って、自分の旅行スタイルに合う都市を探すことが出来ます。

■韓国の魅力たっぷりのステージ

韓国館正面に位置するセンターステージでは一般日27日(土)、28日(日)の期間中、トークショー、韓国旅関連のPRステージ、K-POPカバーダンス、景品が当たるK-クイズ、世界的に注目を浴びた人気韓国ドラマにも登場した韓国伝統遊び体験など、終日韓国旅行コンテンツを楽しめます。

27日(土)はインフルエンサー おつぐさんによる韓国観光・グルメトークショー、28日(日)は韓国系YouTuber みそさんによるKビューティートークショーを実施します。

他にも各ステージではクイズ大会や賞品が当たるチャンスもあるので、是非お立ち寄りください。

韓国館ステージの詳細スケジュールは後日、韓国観光公社 大阪支社公式Xアカウント(@kto_osaka)で確認してください。

韓国館センターステージ(イメージ)

＜＜27日(土)＞＞ センターステージ上演：10:45〜17:30まで

【オープニング】

K-POPカバーダンスショー(YKA dance studio 名古屋校)

YKA dance studio 名古屋校

【K-TRAVEL／K-FOODトークショー：おつぐさん】

おつぐさん

【各団体PRステージ】

忠清南道・チェジュ島・株式会社大韓航空・江陵市・釜山広域市・エアロK航空・統営(トンヨン) 予定

＜＜28日(日)＞＞ センターステージ上演：11:00〜16:35まで

【K-BEAUTYトークショー：みそさん】

みそさん

【各団体PRステージ】

京畿観光公社・大邱広域市・Peach・仁川(インチョン)・慶尚北道文化観光公社 予定

＜＜両日開催＞＞

【K-クイズ】

韓国に関する4択クイズに挑戦！正解者の方には韓国関連賞品が当たるチャンス！

※各日：先着40名限定

【韓国伝統遊び体験】

人気韓国ドラマにも登場したタクチチギ(めんこ遊び)や、韓国伝統のトゥホ(投壺)遊びを一緒に体験しよう！

トゥホ(イメージ)：K-IMAGES PIXTA(ピクスタ)

タクチチギ(イメージ)

【韓国館ブースステージMC】

山口 由里さん

※ステージプログラムや出演者は予告なく変更になる可能性があります。

■2025年の韓国ビューティートレンド「モカムースメイク」タッチアップ体験も

事前予約制のポイントメイクアップブースでは、お好みの韓国ポイントメイクのタッチアップを体験することができ、2025年の流行色「モカムース」を基調としたトレンドメイク「モカムースメイク」も選択いただけます。

事前予約は9月4日より申し込みフォームにて受付開始。

※申込締切：9月23日(火)

【申し込みフォーム】

https://tinyurl.com/tejkr2025b

ポイントメイクアップブース(イメージ)

■韓国館のデジタルスタンプラリーに参加してガチャガチャ体験！

韓国館内の自治体ブースを訪問してスタンプを獲得するデジタルスタンプラリーを実施。

5つ以上スタンプを集めると韓国関連賞品がもらえる巨大ガチャに挑戦できます。

賞品はハズレなし！是非ご体験ください。

韓国館オリジナルガチャガチャ(イメージ)

日本最大級の旅の祭典で、韓国の魅力がぎゅっと詰まった韓国一周の旅を一足先に楽しめます。

