7回1失点の快投を披露、3点リードで降板も…

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回を投げて被安打4、自己最多タイとなる10奪三振、1失点の好投で12勝目の権利を持って降板したが、8回に2番手スコットが同点に追いつかれ、勝ち権利が消滅した。

山本が降板した直後だった。8回のマウンドにあがったスコットは、2死からぺルドモ、マルテに連打を許すと、キャロルに左中間への同点3ランを許した。

スコットは続くアレクサンダーに四球を与えると、場内のファンからはブーイングが沸き起こった。

2連敗中だったドジャースは、初回に大谷、ベッツ、フリーマンの3連打などで2点を先取。援護を貰った山本は2回に2つの三振を奪うなど、3回までパーフェクト投球を披露。4回は1点を失ったが、7回まで計5イニングで3者凡退とし、テンポのいい投球で試合を作っていた。

スコットは5月21日（同22日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦、7月13日（同14日）の敵地ジャイアンツ戦でも救援に失敗し、山本の勝ち投手の権利が消滅していた。（Full-Count編集部）