プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。8月16日（土）、23日（土）の放送ゲストは、お笑い芸人の蛍原徹（ほとはら・とおる）さんです。この記事では、8月23日の模様をお届けします。

蛍原徹さん（左）とパーソナリティの丸山茂樹

丸山：蛍原さんのベストスコアは？蛍原：ベストは大昔に出した78っていうのがあるんですけど……。丸山：ってことは、（長年）更新できてない？蛍原：ここ3〜4年のベストが81 です。で、ハーフベストは39ですね。丸山：アベレージだと、84〜85ぐらい？蛍原：いやいや……全然。90いきます。丸山：90いっちゃう？ そこを抑えたいですね。調子悪くて84〜85でいきたいですよね。蛍原：そうなんですよ。丸山：そのためにも“人の話を聞く” https://news.audee.jp/news/BK3I8ZEQWA.htmlようにしていただけたらなと（笑）。蛍原さん、（いま使っている）ドライバーは何ですか？蛍原：ドライバーはAi SMOKEと昔のグローレの2つで、その日の気分によって……みたいな感じで。丸山：シャフトは？蛍原：シャフトはフジクラさんのやつで、めっちゃ高いやつです（笑）。丸山：金かけてんなー（笑）！ だから先週も言ったじゃないですか。お金変に持ってるからダメなんですよ。L.A.B. Golf（ラブ・ゴルフ）なんて高いの買うから（笑）。蛍原：僕、ゴルフのためだけにちょこちょこ貯めてますから（笑）。ゴルフにしか使ってないんですよ。丸山：なるほどね。奥さんや家族に文句言われないようにしないとね。蛍原：もちろん。ちゃんと旅行も連れて行ってますから！丸山：そりゃあ、そうですよ。でも、それが大事なところですから。最後に、蛍原さんの今後のお仕事の目標とベストスコアの目標を聞かせていただけたらと思います。蛍原：ここ2〜3年でベストは81なんで、この1年で70台をどこかで出したいと思います。丸山：おっ！ ちょっとYouTube先生を控えながら、いい先生に絞りながら頑張っていただけたらと。蛍原：70台目標で、常に80台をキープできるよう頑張りたいと思います。お仕事のほうもゴルフを中心に（笑）。「アメトーーク!」（テレビ朝日系）という番組はずっと長年やらせていただいてるんで、こういった番組を何とか続けさせていただいて、空いてる時間でゴルフということで。丸山：「ホトちゃんのボギーペーストーク」（8月30日（土）開催）だったり。蛍原：はい、イベントもやっていきます。丸山：蛍原さんのYouTubeだったり、いろんなことをやって楽しく過ごしていたけたらなと。で、またベストスコアが出た暁には、またここに報告しに来ていただけたらと思います。蛍原：ほんまに千鳥のノブ https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E3%83%8E%E3%83%96も、70台出したらすぐ連絡きて「70台出ました！」いうてみんな自慢してくるんですよね。丸山：僕にも来てますから。そこらじゅうに（自慢の）LINEしてますよ（笑）。蛍原：だから僕もそれを言えるように、何とか70台を出して。丸山：ぜひ！ 報告のLINEをお待ちしてます（笑）。次回8月30日（土）のゲストは、元AKB48の柏木由紀（かしわぎ・ゆき）さんです。

「AuDee（オーディー）」では、時間の都合上カットしたトーク部分も盛り込んだ「ディレクターズカット版」 https://audee.jp/program/show/44626がアップされています。音声は「AuDee（オーディー）」アプリで聴くことができますので、ぜひそちらもチェックしてください。



