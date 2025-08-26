Æ£°æ¥µ¥Á¡¡¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï¡¡ÃË¤Î50Ê¬°Ê¾å¤ÎÈø¹Ô¤Ë¡Ö¼«±Ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á¡Ê28¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬»ö·ïÅöÆü¡¢½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥¥í¤ò¡¢50Ê¬¤Û¤É¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤ËÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¡¢µ¤ÉÕ¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ50Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÄÈï³²½÷À¡¢²¿ÅÙ¤âÅÅ¼Ö¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤â¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ä¤±²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤óµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÌëÆ»¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤í¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«±Ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·º»ö³ÎÄêµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Ç¯5·î¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·ÊÌ¤Î½÷À¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤¬Æ±Ç¯9·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¸å³ÎÄê¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´ßÅÄÀã»Ò»á¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö3Ç¯Á°¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î¿È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö3Ç¯Á°¤Î»ö°Æ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â·ùµ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÛÈ½¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê»¦¿Í¤È¤«»¦¿ÍÌ¤¿ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÂ¦¤Ë°ÍÂ¸À¤È¹¶·âÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÎ¾Êý¤¢¤ï¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÆÃ°Û¤ÊÀº¿À¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÂ¸À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ë¤É¤ì¤À¤±µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£