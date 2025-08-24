¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ÇÃíÌÜ½¸¤Þ¤ëµ¢¹ñ¤ÎÍÌµ¡Ö¾¯¤·µ¤¤ÎÆÇ¡Ä¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤´Î¾¿Æ¤È¤Î´Ø·¸
¡¡½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¡¢9·î6Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×¼Ì¿¿¡ÛÅì²£ÀþÆâ¤Ç¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¯¡¢º§ÌóÁ°¤ÎâÃ»Ò¤µ¤ó¤È·½¤µ¤ó
¡¡À®Ç¯¼°¤Î¸å¤â°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¤Î¤´»²ÇÒ¤ä¡¢¹Ä¼¼´Ø·¸¼Ô¤ä¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤ò¾·¤¤¤¿¿©»ö²ñ¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢¤Î¹Ô»ö¤¬10Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯Í½Äê¤À¡£ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Óñ¤«¤ì¤ë¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤Îµ¢¹ñ
¡Ö¾®¼¼¤µ¤óÉ×ºÊ¤Îµ¢¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î»Ð¤Ë¤¢¤¿¤ëâÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¾®¼¼·½¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×ºÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ïº£Ç¯¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¼¼¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤òÎ¾¿Æ¤ËÌÌ²ñ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À®Ç¯¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¢¹ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÀ®Ç¯¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¡¢µ·¼°¤Þ¤Ç1¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿º£¤âµÜÆâÄ£¤ÏÌµ¸À¤ò´Ó¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢8·î18Æü¤Ë¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤Ï¡¢¡È¾®¼¼É×ÉØ¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ê¶ËÅöÁ³¡Õ
¡Ô¤³¤Î¾õ¶·¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¤éÀ®Ç¯¼°¤è¤ê¤â¤´É×ÉØ¤ÎÏÃÂê¤¬Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Õ
¡ÔÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î°Ù¤Ë¤âµ¢¹ñ¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¢¹ñ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ôµ¢¹ñ¤Ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¡Õ
¡Ô°ìÈÌ¿Í¤Ê¤é¿Æ¤ËÂ¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¤½¤³¤Ï¾¯¤·µ¤¤ÎÆÇ¤Ë¤Ï»×¤¦¡Õ
¡¡¤È¡¢¾®¼¼É×ºÊ¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ëº§¤Ç¹ÄÀÒ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¸µ¹ÄÂ²¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÅö»þ¡¢ÅìµþÅÔ¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ·Ä¼ù¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢¹ÄÀÒ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬Å·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ÎÂ´¼÷¤ò½Ë¤¦²»³Ú²ñ¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶»Ò¤µ¤ó¤Ï¹ÄÀÒ¤òÎ¥Ã¦¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¹Ä¼¼¤È´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤È¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸Æâ¿Æ²¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¹õÅÄ·Ä¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¼«¤é¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤ò¼è¤ê»ý¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ä¤´Î¾¿Æ¤Ï¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£À¶»Ò¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¤â°ËÀª¿ÀµÜ¤ÇÅ·¹Ä¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æº×ã«¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦º×¼ç¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¹Ä¼¼¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Î¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡ÖâÃ»Ò¤µ¤ó¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯9·î¤Ëº§Ìó¤·¡¢Àµ¼°¤Ê²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤«·î¸å¤Ë·½¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë²ÂÂå¤µ¤ó¤¬¡¢¸µº§Ìó¼Ô¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÎÈ¿ÂÐ¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç±ä´ü¤Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤¬²Òº¬¤ò»Ä¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤´Î¾¿Æ¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Àä±ï¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Îµ¢¹ñ¤Ï¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼Â¤ÎÄï¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÀ®Ç¯¼°¡£»Ð¤È¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï»³¡¹¤À¤í¤¦¤¬¡½¡½¡£