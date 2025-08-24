メガネの上から装着！ワンタッチでサングラスに早変わり！【スワンズ】の偏光サングラスがAmazonに登場！
普段のメガネがワンタッチでサングラスに！【スワンズ】の偏光サングラスがAmazonに登場！
スワンズの偏光サングラスは、普段メガネをかけている人でも手軽にサングラスの機能を取り入れられるクリップオンタイプである。現在使用しているメガネの上からワンタッチで装着できるため、度付きのサングラスを新調する手間や費用をかけずに、クリアで快適な視界を手に入れることができる。
高性能な偏光レンズが採用されている。水面や路面、ガラスの反射光といった不快なギラつきを効果的にカットする。メガネのレンズの反射や、路面の照り返しによるまぶしさを軽減するため、特にドライブや釣りなどでその効果を実感できるだろう。眼の疲れを軽減し、より安全で快適な視界を確保する。
このサングラスは、メガネのブリッジ部分にクリップで挟んで簡単に装着できる。クリップ部分はメガネを傷つけないように設計されており、大切なメガネを保護しながら使用できる。不要なときはすぐに取り外すことも可能だ。さらに、多くのモデルが跳ね上げ機能を備えているため、トンネルに入ったときや手元を見るときなど、必要な時にレンズをさっと上げることができ、非常に便利である。
フレーム上部の厚みが4ミリ以下のものに取り付けできる。
※あくまで目安です。上記サイズ内であってもデザインによっては取付できない場合がございます。
傷からまもる専用スリーブケース付きで使用せず持ち運ぶ際にも安心だ。
