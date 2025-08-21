Image: Samsung

Samsungがイヤホンの新モデル「Galaxy Buds 3 FE」を発表しました。

「FE」はFun Editionを意味し、通常モデルよりもちょっとお得なのがウリです。昨年発売されたGalaxy Buds 3とGalaxy Buds 3 Proの廉価版という位置付け。

Galaxy Buds 3 FEは150ドル。日本価格はまだ発表されていないものの、ざっくり2万2000円ほど。

比較として、Galaxy Buds 3 Proの発売価格は250ドルで、日本では3万8500円。Galaxy Buds 3は180ドル、2万7500円。とはいえ、お手頃価格の廉価版と侮ってはいけません。

Galaxy Buds 3 FEスペック

まず、ガジェットの命ともいえるバッテリー。Buds 3 FEは、ANCありで6時間、なしで8.5時間。3 ProがANCあり6時間・なし7時間、無印があり5時間・なし6時間。

FEの方が（ANCを切った状態なら）高位機種よりバッテリーもちがいいのはお得です。

イヤホン単体もケースも、3 FEの方が軽い（イヤホン5グラム、ケース41.8グラム）。持ち歩き必須のアイテムとしては、軽量化は正義です。

Image: Samsung

外観デザインも初代FEの豆型とは違い、Galaxy Buds 3シリーズのステム型（AirPods風）と同じ。Proモデルのグロッシーな仕上げとは正反対のマット仕上げになっています。ただ、ステム部分のLEDライトはなし。

なんだかFEモデルをお得だと感じるのは、高位機種にある機能の多くを備えているから。ANCが強化されているのはもちろん、ユーザーの声をよりクリアにするCrystal Clear Callテクノロジにも対応。リアルタイム翻訳や予定確認、音声コマンドによるGemini発動などのAI機能も利用できます。

実際の音は聞いてみないとわかりませんが、Proが2-wayドライバー2つに対し、無印とFEは1-wayドライバー1つなので、高位機種との音質の差はありそうです。

Galaxy Buds 3 FEは、9月5日から順次販売開始。

Source: Samsung