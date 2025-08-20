【不倫報道】北島康介が裏切った“平成の歌姫”夫サポートのため芸能界を引退、エクササイズインストラクターの道へ

8月19日、『週刊文春 電子版』で不倫が報じられた、元競泳選手で五輪金メダリストの北島康介氏。記事によると、小芝風花似という銀座のホステスと禁断の愛を育んでいるようで、2人の親密な関係が写真つきで報じられている。

「北島さんは、2004年と2008年の五輪で100mと200mの平泳ぎで史上初となる2種目2大会連続金メダル獲得という偉業を果たしました。その際には『ちょ〜気持ちいい』と『何も言えねぇ』と、金メダル獲得後に漏らした言葉が多くの人に知れわたり、前者は2004年の新語・流行語大賞の年間大賞に選ばれたほどです。

そんな功績を積み上げた彼の不倫記事は『北島康介「ちょ〜気持ちいい」不倫』というタイトルで配信されており、かつての名言を思わぬ形で目にしたファンは複雑な心境を抱えています」（芸能記者）

2016年に現役を引退すると、実業家としても活躍している北島。Xでは、彼の妻で男女3人組ユニット「girl next door」の元ボーカリスト・千紗さんに対する意見が噴出している。

《妻は元girl next doorのボーカル。妻は結婚を期に引退して家庭に入ったが、結局このようなことが多く起こるから仕事を辞めると歳が進んでから詰む》

《奥さん、ガルネクのボーカルで美人なのに》

《ガルネクが登場した時はすごい歌手やと思ってびっくりした。歌手が篠山出身もびっくりした。結婚した相手が北島康介でびっくり。そして結婚引退もびっくり。北島康介が不倫してたのもびっくりした。歌手復活せんかな?》

北島の不倫報道に対して、千紗さんに同情の声があふれているのだ。

「千紗さんは2008年、歌手としてデビューし、ユニットは『ガルネク』の愛称で親しまれていました。アスリートとして第一線で活躍していた北島さんと2013年9月に結婚すると、彼のサポートに徹するため、同年12月にユニットを解散、千紗さんは芸能界引退を決めたのです。

彼女は引退後、BODYARTと呼ばれる、ドイツ発祥のマットエクササイズのインストラクターとなったことを明かしており、その歴は11年にのぼると言います。

しかし“平成の歌姫”と呼ばれ、絶頂期にキャリアを捨てて夫に献身的に尽くしてきた千紗さんにとって、北島さんの行為は裏切りそのものであることは間違いありません。夫婦で話し合いがおこなわれているでしょう」（芸能ジャーナリスト）

献身妻に「何も言えねぇ」わけにはいかないだろう。