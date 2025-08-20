「ファミマの中華まん」がリニューアル！韓国の人気料理をアレンジした「旨辛チーズタッカルビまん」が新登場。

ファミリーマートは、2025年8月19日から「ファミマの中華まん」を販売しています。

「ファミペイ」アプリで受け取れるお得なクーポンも

今年は定番商品をリニューアルしたほか、暑い時期に高まるという"辛いものニーズ"に応え、韓国料理を中華まんにアレンジした「旨辛チーズタッカルビまん」が新たに登場しています。

・じゅわっとジューシー本格肉まん

豚肉の食べ応えのある食感と、たっぷりの肉汁のジューシーさを楽しめます。中華料理のベースの「毛湯（まおたん）」と「清湯（ちんたん）」2種類のスープを味付けに用い、本格中華の味わいに仕上げています。生地にはホシノ天然酵母の発酵種を使い、自然な甘みが感じられます。

価格は170円。

・のび〜るチーズの濃厚ピザまん

中心のチーズの伸びを実感できるよう配合を変更。トマトソースはチーズの濃厚さに合わせて甘さが特長のポルトガル産トマトを加えています。

価格は170円。

・旨辛チーズタッカルビまん

韓国の人気料理「チーズタッカルビ」が肉まんに。2種の唐辛子と3種の香辛料を合わせた旨辛ソースに、ごろっと入った鶏肉の食感も楽しめます。モッツァレラとゴーダを配合したのび〜るチーズが、辛さの中にまろやかさも感じられるように仕上がっています。

価格は190円。

・こしあんまん（ごま風味）

濃厚でコクのある甘いあんこに、ふわふわ生地を組み合わせました。ごまの風味も楽しめます。

価格は150円。

・つぶあんまん

小豆の粒感がしっかりと感じられる味わい。コクがあり程よい甘さのあんこと、ふわふわ生地のバランスにもこだわっています。

価格は150円。

地域によって価格や発売日、仕様などが異なる場合や、一部の地域および一部の店舗では取り扱いがない場合があります。

また、8月19日0時から9月1日23時59分までの期間中に中華まんを買うと、次回中華まん全品に使える「30円引きファミペイクーポン」が受け取れます。レシートに印字された二次元コードを「ファミペイ」で読み取ると、アプリにクーポンが届きます（1日1回まで）。

クーポンの受け取りには「ファミペイ」の会員登録が必要です。受け取ったクーポンは当日から使用できます。クーポンの利用期限は9月8日23時59分までです。

予告なくキャンペーンの内容を変更、または中止することがあります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部