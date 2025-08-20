Æî³¤¥È¥é¥Õ¡ÖµðÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡×¤Ç»öÁ°ÈòÆñÂÐ¾Ý¤ÏÌó52Ëü¿Í¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬½éÄ´ºº
À¯ÉÜ¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î¡ÖµðÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬»öÁ°¤ËÈòÆñ¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤¬¤ª¤è¤½52Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÅù¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿Ì·Ù²ü¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈòÆñ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ë¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î»öÁ°ÈòÆñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤¬¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌËÉºÒÂÐºö¿ä¿ÊÃÏ°è¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë707¤Î»ÔÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´½»Ì±ÂÐ¾Ý¡×¤È¡Ö¹âÎð¼ÔÅùÂÐ¾Ý¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬»öÁ°ÈòÆñ¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤¬¡¢¤ª¤è¤½52Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£