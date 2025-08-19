【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領や欧州首脳らとホワイトハウスで会談し、ロシアのプーチン大統領とも電話会談を行った。

一連の会談を踏まえ、トランプ氏はウクライナ侵略の終結に向け、プーチン氏とゼレンスキー氏の直接会談の調整を開始したと自身のＳＮＳで明らかにした。

◇

【ベルリン＝工藤彩香】米国のトランプ大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の会談に同席した欧州首脳からは、トランプ氏がロシア寄りの姿勢を強めるなか、同氏がウクライナへの「安全の保証」に関与する考えを示したことを評価する声が相次いだ。

ドイツのメルツ首相は会談後の記者会見で、トランプ氏がウクライナの「安全の保証」を確約したことを歓迎した。「和平合意が成立した場合、ウクライナに対する適切な安全保障が提供される」と述べ、実現に向けて欧州諸国と調整を急ぐ考えを強調した。

１５日の米露首脳会談後、トランプ氏が欧州が主張する即時停戦ではなく、和平協定の締結を目指すと方針転換したことを受け、欧州ではトランプ氏がロシア寄りに傾斜しつつあるとの懸念が広がっていた。メルツ氏は「今日のような展開になるかは確信がなかった。異なる展開もあり得た。だが私の期待は満たされただけでなく、それを上回った」と安堵（あんど）の胸の内を吐露した。

フランスのマクロン大統領は会談後、「我々は（ウクライナの）『安全の保証』を必要としている。ウクライナと欧州全体の安全が懸かっているからだ」とＸ（旧ツイッター）に書き込んだ。ロイター通信によると、マクロン氏は、米露ウクライナの３者会談に欧州も参加すべきだと指摘したという。

欧州連合（ＥＵ）のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長もＸで「ロシアに拉致されたウクライナの子供たちが愛する家族と再会できるよう、明確な関与を表明したトランプ氏に感謝する」と投稿した。

一方、ロシアが米国に提案したとされる領土割譲案についての欧州側の懸念は根強い。これに関し、メルツ氏は「ウクライナに強制してはならない」と改めて反対の立場を表明し、「米国がフロリダ州を放棄するようなものだ」と訴えた。