「メルヴィータ」が銭湯とコラボ　渋谷・改良湯で新作スキンケアを体験

フランス発オーガニックスキンケア「メルヴィータ（Melvita）」が、渋谷の温浴施設「改良湯」とコラボレーションしたイベントを8月31日まで開催している。新作のスキンケアシリーズ「ネクターピュア（NECTAR PUR）」をはじめとするメルヴィータのスキンケア・ボディケアを体験することができる。

今回のコラボは、40年以上のオーガニック研究を礎に現代のスキンケアを提供するメルヴィータが、100年以上の歴史を背景に新たな銭湯文化を創出している改良湯の“温故知新”の精神に共感したことで実現。近隣住民や銭湯・サウナの愛好家、若年層で美容感度が高い利用者に向けて、メルヴィータのスキンケア・ボディケアの訴求を図る。

期間中は、ネクターピュアと親和性のあるグリーンのライトで浴室を装飾。ブランドロゴにも用いる葉脈を暖簾など随所に散りばめ、メルヴィータの世界観を演出している。中温風呂にはネクターピュアに配合したヤナギランや、ロルロゼを思わせるピンクの入浴剤を採用した。

ネクターピュアは、皮脂と肌の常在菌バランスにアプローチする「フィトビウム」を配合したスキンケアシリーズ。ジェル洗顔とジェルクリームを揃え、爽快な使用感とアロマティック＆シトラスの香りで入浴後の肌を整える。番台と脱衣所でサンプルを配布する。

そのほか、ブランドを代表する導入美容液「ネクターデルミエール アクティベーターオイルウォーター」と化粧水「ソルスデローズ エッセンスローション」、引き締まった肌へと導くボディウォッシュ「ロルロゼ クーリング ボディウォッシュ」を用意。脱衣所や浴室内で実際に試すことができる。

◾️イベント概要

会期：2025年8月18日（月）〜8月31日（日）

所在地：東京都渋谷区東2-19-9 改良湯

営業時間：12:00〜23:30

料金：大人 550円、サウナ利用は別途450円

