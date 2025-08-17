モデル・木下桜、サッカー日本代表・佐野海舟と結婚していた 2ショット動画公開
【モデルプレス＝2025/08/17】モデルの木下桜（26）が8月17日、自身のInstagramを更新。1月に結婚を発表していたが、お相手がサッカー日本代表の佐野海舟選手（24）であることを明らかにした。
木下は2025年1月2日、2024年に結婚しドイツに住んでいることを公表。前撮り写真などを公開していたが、お相手の素顔などは明らかにしていなかった。
今回の投稿では「綺麗な景色たちとオフショット」「何度も見返しては余韻に浸っちゃうほど思い出がたくさん…」と綴り、大自然の中で撮影した写真や動画などを公開。佐野選手がお相手であることが公開され、手を繋ぐ様子などを披露している。この投稿にファンからは「幸せいっぱい」「お似合いですね！」「びっくりしました」などと反響が寄せられている。
木下は1998年9月26日生まれ。2024年からドイツに住んでいることを公表しており、現在はフリーランスで活動している。
佐野選手は2000年12月30日生まれ。ポジションはミッドフィールダー。2024年7月にドイツ・ブンデスリーガのマインツに加入した。（modelpress編集部）
