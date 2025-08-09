Ｊ２リーグ第25節 北海道コンサドーレ札幌は、Ｊ１昇格争いのライバル・長崎と敵地で対戦。

高嶺選手のゴールで先制するも、終始押し込まれる展開が続き、１対２で逆転負けを喫した。



岩政大樹監督

「サポーターと選手、気合いが入り一体となって戦うことができた。最後まで勝ち点１ではなく、３を取りに行った選手たちを称えたいが、３が必要だったので非常に悔しい。良くできたところとできなかったところ、どちらもあった。長崎の個の強さにかなり押し込まれる展開が続いた。そこは反省しなければいけないし、もっと自分たちができなければいけないと思う。全体としては準備したものは出せていたし、色んな変化に適応しながらゲームを作っていた」





「（最後の失点について）浦上選手も家泉選手も前線にあがっていて、後ろが手薄になった。選手たちは勝ちたかったのだと思うが、結果でしか判断されない世界なので、失敗だったとも言えるのかもしれない。ただ同点に追いつかれながらも終盤はチャンスを作ったし、その点は選手たちを評価したいと思う、今のところは」「（失点時 宮選手とマテウス選手の交錯について）それは僕に聞く質問じゃない、レフェリーに聞いて欲しい。とってもらえなかったのであれば、ファウルではないということ。それ以上、言及することはない」

青木亮太選手

「チームとしてやりたいことができていないと思って、前半は（ベンチで）見ていた。（出場してからは）自分たちでボールを持ちたいと思っていたし、もう１点ほしいと思っていた」

「（最後の失点について）リスク管理は考えないといけない。点をとりには行くが、その中で１人１人が判断して、後ろに残った方が良いのかなど状況を見ながら、やっていかないといけないと思う。全員が良いバランスで攻撃できるように、次の試合からやっていきたい」

「今日に関しては、相手のペースが多かった。次はホーム、自分たちの理想としてボールを持ちたいというのはある。意思統一してチーム全体でやっていきたい」

西野奨太選手

「昇格争いに食い込むためには、絶対に勝たなければいけない試合。自分たちから招いた負け。まだまだチームとして足りない課題が明確になった試合だったと思う、個の部分でも、戦う・走る・相手より勝るという点で一人一人が勝てない部分が出てしまった」

「長崎のマテウス選手に対しては、絶対に個ではやらせないという気持ちを持っていた。粘り強く守れた部分はあったが、課題も見えたと思う」

「自分たちがボールを持って相手を圧倒して、複数得点をとる。そして守備で抑えるというサッカーで勝っていかないと、昇格の可能性はどんどん低くなっていく。次はホームで秋田戦、自分たちが挽回できるチャンスがまたすぐに来る。次に向かって準備したい」



コンサドーレは、次節１６日(土)にホームで秋田と対戦する。