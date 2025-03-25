ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¤µ¤Ã¤Ñ¤ê»¶È±¤·¤¿»Ñ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¸ÅÁã¤ÇÊÉÅö¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¡30Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óºÆ³«Í½Äê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµò¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ä´À°¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÊÉÅö¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤Â®µå¤ä¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É12µå¤òÅê¤¸¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤É¤Á¤é¤â»î¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü¤ËÈæ¤ÙÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡£»¶È±¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÃ»È±»Ñ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼ÔÄ´À°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åê¼êÄ´À°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈà¤¬ÅÚÍËÆü¡Ê29Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¾õ¶·¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Èà¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î2·î25Æü¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ¼ÔÄ´À°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£