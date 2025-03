ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiro(31)が9日に自身のXを更新。体調不良により、同日開催予定だったツアー「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025」の兵庫公演(兵庫・神戸ワールド記念ホール)を中止する事態となったことを受け、謝罪した。

8日の公演後に体調不調を訴えたHiro。「この度は体調不良によりご心配、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません」と書き出すと、「2日目楽しみにしてくれてたみんなの為にも2日目もやり切りたい気持ちだったのですが、自分自身の体調不良でLIVEが出来なくなってしまったことに悔しさと不甲斐なさ、みんなへの申し訳なさでいっぱいです。 本当にごめんなさい」と謝罪した。

そして15日から始まる「来週のKアリーナまでには必ず全快で挑むので、待っていて下さい」とし「本当にご迷惑おかけして申し訳ありませんでした」と結んだ。

8日にグループの公式Xを通じ、3月9日のツアーは「Hiroの体調不良により、やむなく公演中止とさせていただきます」と発表していた。