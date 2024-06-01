ロックバンド、ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹのボーカルで、「森内寛樹」名義でソロデビューもしているＨｉｒｏが５月３０日、日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」に出演。意外な女性芸人との親交を明かした。「昨年秋口ごろから」ラランド・サーヤと「仲良く」しているというＨｉｒｏ。ＶＴＲ出演したサーヤは「家族の行事とか、連れていってくれる」と明かし、スタジオは「え〜っ？！」と一斉に驚きの声が上がった。サーヤは