¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ°ËÆ£Í¥Êå¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï16Æü¡¢¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö42¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¾®»³Âæ¹â¡¦Ãæ±ûÂç¡¦»°É©¥Ñ¥ï¡¼¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.04¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¾®»³Âæ¹â¡¦Ãæ±ûÂç¡¦»°É©¥Ñ¥ï¡¼¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.04¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£