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Xperia 1 VI
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[Xperia 1 VI XQ-EC44]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
[Xperia 10 VI XQ-ES44]
5G NR: n3, n28 , n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, IV, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
¥½¥Ë¡¼ Xperia 1 VI ¥«¡¼¥¥°¥ê¡¼¥ó ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸12GB¡¦512GB SIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û XQ-EC44 G2JPCX0¡ÚÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ÉÊ¡Û
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2024-06-21
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2024-07-05
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¡¦Xperia 10 VI¡ÊXQ-ES44¡Ë ¹ØÆþ | Xperia™ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊSIM¥Õ¥ê¡¼¡Ë | ¥½¥Ë¡¼
¡¦Xperia SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ëÇã¤¦¤Ê¤é¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢ ¡ÁSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢ÄÌ¿®²óÀþ¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¡Á¡ÃXperia¤Ç¥¹¥Þ¥Û²þ³× ¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡ª | Xperia ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó | ¥½¥Ë¡¼