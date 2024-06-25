タイムシークレット、『クロミ』とコラボしたフェイスパウダーと化粧下地が数量限定で登場
ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」が、ブランド誕生10周年を記念し、株式会社サンリオの人気キャラクター『クロミ』とコラボしたフェイスパウダーと化粧下地を、数量限定で発売する。2024年7月8日(月)に公式オンラインストア・楽天公式ストアにて発売。7月上旬よりアットコスメ、ハンズ、PLAZA、マツモトキヨシ・ココカラファイン、ロフトへ順次発売。7月下旬より、その他のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売となる。
■薬用プレストパウダー＆薬用プレストクリアベール
msh株式会社
タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー サンリオ クロミデザイン コンパクト（鏡付）・パフ付／8ｇ 全3色 税込1,980円
タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール サンリオ クロミデザインコンパクト（鏡付）・パフ付／11ｇ 全1色 税込1,980円
■薬用プライマーベース
msh株式会社
タイムシークレット ミネラル 薬用プライマーベース サンリオ クロミデザイン 30g 全3色 税込1,760円