msh株式会社

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ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」が、ブランド誕生10周年を記念し、株式会社サンリオの人気キャラクター『クロミ』とコラボしたフェイスパウダーと化粧下地を、数量限定で発売する。2024年7月8日(月)に公式オンラインストア・楽天公式ストアにて発売。7月上旬よりアットコスメ、ハンズ、PLAZA、マツモトキヨシ・ココカラファイン、ロフトへ順次発売。7月下旬より、その他のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売となる。

■薬用プレストパウダー＆薬用プレストクリアベール

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タイムシークレット　ミネラル　薬用プレストパウダー　サンリオ　クロミデザイン　コンパクト（鏡付）・パフ付／8ｇ　全3色　税込1,980円

タイムシークレット　ミネラル　薬用プレストクリアベール　サンリオ　クロミデザインコンパクト（鏡付）・パフ付／11ｇ　全1色　税込1,980円

■薬用プライマーベース

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タイムシークレット　ミネラル　薬用プライマーベース　サンリオ　クロミデザイン　30g　全3色　税込1,760円