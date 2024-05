ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」から、ディズニーのスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 SUMMER COLLECTIONが登場!

2024 SUMMER COLLECTIONでは、世界初の長編カラーアニメーション映画『白雪姫』をテーマにしたファッションウェアをラインナップ。

また、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のヴィンテージ感のあるデザインのアパレルグッズが展開されます☆

マウジー「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 SUMMER COLLECTION

発売日:2024年5月1日(水)

販売店舗:MOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道原宿店B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN

「SEEK A SIGN=奇跡を求める」をテーマに、MOUSSYでしか表現出来ないアイテムを創り出した特別なディズニーコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」

今回販売される、2024 SUMMER COLLECTIONでは、1937年に世界初の長編カラーアニメーション映画としてアメリカで公開されたディズニー・アニメーション映画『白雪姫』(原題:Snow White and the Seven Dwarfs)をテーマにしたファッションアイテムが展開されます。

代表的なシーンやポスターなどを貴重なアーカイブより選定し独自に組み合わせた開襟シャツ。

背面にも大きくアニメのワンシーンがデザインされており、サッと羽織れる軽いシャツです。

他にも、光沢のある素材感と周囲の配色テープが効いたレトロなデザインのハート型ショルダーバッグや、

映画公開時のポスターをアップリケで表現し、印象的なハッピーエンディングシーンをプリントしたレトロテイストのオーバーサイズTシャツなど、ヴィンテージ感のあるラインナップが揃います。

スタンダードキャラクターでは、ボタニカル柄の刺繍の中にさりげなく「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がいるピコレースとフリルが特徴的なブラウスをはじめ、

ティーカップで楽しんでいる2人がプリントされたレース使いが新鮮なノースリーブTシャツ、

「ミッキーマウス」がスパンコールで表現された両脇がブラウジングできるシアータンクトップ、

マジシャンに扮した「ミッキーマウス」が水晶の中に映った「ミニーマウス」を眺めているオーバーサイズTシャツが登場します。

さらに、お絵描き中の「ミッキーマウス」が描いたかのような多彩なグラデーション柄のポロワンピースや、

ラブラブな2人がプリントされ小さなリボンがポイントのキャミソール、

夏らしい総柄がかわいいグラフィックを全面に施したシアーTシャツ、

アップリケ刺繍のタイトなTシャツなど、細部にまでアイデアの詰まったデザインが盛りだくさんのファッションアイテムが展開されます。

長編カラーアニメーション映画『白雪姫』や「ミッキーマウス」たちのヴィンテージ感のあるサマーコレクション!

マウジーより発売されている「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 SUMMER COLLECTIONの紹介でした☆

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

