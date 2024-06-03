運転手不足が深刻化するなか、横浜市営バスは運転手に対し、夏休みを一日1万円で買い取ると通知し、波紋が広がっています。【画像】「夏季休暇買い取り1日1万円」に市営バス運転手怒る■夏季休暇5日間全返上で…特別手当5万円2日、横浜駅のバス停では、横浜市営バスを待つ人で長い列ができていました。運転手不足を受け、4月に異例となるひと月に2度の減便を行った横浜市営バス。さらなる減便を防ぐために打ち出した、新たな