Microsoftが2024年5月20日(月)にAI関連の発表イベントを行うことを明らかにしました。Microsoftが各メディアに送った招待メールで、サティア・ナデラCEOは「MicrosoftのハードウェアとソフトウェアにわたるAIビジョン」について語る予定だとしています。Microsoft to hold a special Windows and Surface AI event in May - The Verge

https://www.theverge.com/2024/3/18/24104982/microsoft-ai-event-build-2024-satya-nadellaMicrosoft will announce the Arm-based Surface Pro 10 on May 20https://www.xda-developers.com/microsoft-surface-pro-10-arm-may-20/Microsoftは、2024年3月22日に新製品発表イベント「New Era of Work」を開催することを発表しています。Microsoftが新製品発表イベント「New Era of Work」を2024年3月22日に開催することを発表 - GIGAZINEこのイベントはライブストリーミングされず、現地で参加するジャーナリストのみに公開され、SurfaceシリーズやAIに重点を置いたWindowsの変更点に焦点が当てられるとのこと。IT系ニュースサイトのThe Vergeは、「New Era of Work」で発表されるとウワサされるSurface Pro 10やSurface Laptop 6についての詳細な情報がこの5月20日のイベントで明らかになると報じています。このSurface Pro 10やSurface Laptop 6は、QualcommのArmベースアーキテクチャ採用のチップセットであるSnapdragon X Eliteを搭載しているのが特徴。さらにAIに特化したNPUを備えているといわれています。MicrosoftがAI機能を強化した「Surface Pro 10」と「Surface Laptop 6」を2024年3月下旬に発表する可能性 - GIGAZINEさらに5月20日のイベントでは、CopilotやWindows 11に新しく追加されるAI機能について発表があるとみられています。特に期待されているのが、長らくウワサされていた「AI Explorer」です。AI ExplorerはPC上のイベントやファイルをすべてまとめ、その中身から簡単に検索できる機能で、2024年後半にリリースされるであろうWindows 11のバージョン24H2から搭載されると予想されています。このメディア向けイベントの翌日である5月21日からは、Microsoftの開発者向けカンファレンス「Microsoft Build 2024」が5月22日まで開催される予定。このMicrosoft Build 2024はオンラインでのライブストリーミングが行われる予定で、AIやCopilotについての最新情報が共有されるとMicrosoftは述べています。