愛知県長久手市「愛・地球博記念公園(モリコロパーク)」内にある、スタジオジブリの世界を表現した「ジブリパーク」

スタジオジブリを代表する映画『となりのトトロ』や『魔女の宅急便』など、それぞれの世界観が楽しめる5つのエリアで構成される公園施設です。

そんな「ジブリパーク」に、新エリア「魔女の谷」が2024年3月16日にオープンします☆

愛・地球博記念公園「ジブリパーク」第2期エリア「魔女の谷」

オープン日:2024年3月16日(土)

所在地:愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園内

営業時間:平日10:00〜17:00/土日曜・休日9:00〜17:00

休園日:火曜(休日の場合は翌平日)、年末年始ほか

※2024年2月13日(火)〜3月15日(金)はメンテナンス等により休園

スタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設「ジブリパーク」

2022年11月から「ジブリの大倉庫」「青春の丘」「どんどこ森」の第1期3エリア、第2期エリアとして、2023年11月1日に「もののけの里」がオープンしました。

第2期エリア2つ目となる「魔女の谷」が2024年3月16日に開園します!

ポスタービジュアルを公開

「魔女の谷」開園に向け、ポスタービジュアルが初公開されました。

ポスタービジュアルは、ジブリパークの制作を指揮する宮崎吾朗監督のデザインによるものです。

「魔女の谷」や2023年11月に開園した「もののけの里」にある建物や施設を中心に描かれています。

魔女の谷 エリア情報

『魔女の宅急便』の「オキノ邸」や「グーチョキパン屋」、『ハウルの動く城』の「ハウルの城」や「ハッター帽子店」、『アーヤと魔女』の「魔女の家」といった映画の世界をモチーフにした建物がある「魔女の谷」エリア。

「メリーゴーランド」「フライングマシン」「飛行機乗りの塔」など、エリアの一部を紹介していきます。

メリーゴーランド

料金:3〜12歳500円/大人1,000円

「年に一度、村にやってくる移動遊園地」をイメージしたメリーゴーランド。

スタジオジブリ作品に登場する乗り物や動物・キャラクターをモチーフに装飾された遊具です。

フライングマシン

料金:3〜12歳500円/付き添いの大人500円

※大人のみの利用はできません

「年に一度、村にやってくる移動遊園地」をイメージしたフライングマシン。

スタジオジブリ作品に登場する乗り物をモチーフに装飾されています。

飛行機乗りの塔

子ども向けの遊び場として誕生する飛行機乗りの塔。

『天空の城ラピュタ』のパズーや『魔女の宅急便』のトンボのような空を飛ぶことに憧れる少年の家をイメージしています。

オキノ邸

『魔女の宅急便』の主人公「キキ」が育ったオキノ邸。

オキノ邸の前には庭園が広がります。

「キキ」の部屋や、「キキ」の母親「コキリ」が働く魔女の店があります。

※ジブリパーク大さんぽ券プレミアムを所持されている方はオキノ邸の中に入場可能です

グーチョキパン屋

「グーチョキパン屋」は、『魔女の宅急便』の「キキ」と黒猫「ジジ」が暮らすパン屋。

パン屋では実際にパンが販売されるほか、屋根裏部屋をのぞくことができます。

ハウルの城

『ハウルの動く城』に登場する、生きもののような形をしたハウルの城。

ハウルの城の前には荒地が広がります。

大きな炉のある居間や「ハウル」の寝室などが設置される、高さ約20mのお城です。

※ジブリパーク大さんぽ券プレミアムを所持されている方はハウルの城の中に入場可能です

ハッター帽子店

『ハウルの動く城』の主人公「ソフィー」が切り盛りするハッター帽子店。

「ソフィー」の作業場をのぞくことができる帽子店です。

魔女の家

『アーヤと魔女』の主人公「アーヤ」が引き取られる魔女の家。

魔女「ベラ・ヤーガ」の作業部屋や「アーヤ」の寝室などがあります。

※ジブリパーク大さんぽ券プレミアムを所持されている方は魔女の家の中に入場可能です

2024年 3月入場分からの新しいチケット

チケットは「ジブリの大倉庫」「青春の丘」「どんどこ森」「もののけの里」「魔女の谷」5エリアがそろう2024年3月に刷新。

エリアごとに販売してきた従来のチケットから、ジブリパークを一体のものとして楽めるチケットに変更されます。

※「ジブリパーク大さんぽ券」などのチケットは予約制、毎月10日発売です。Boo-Wooチケットほかで販売されます

ジブリパーク大さんぽ券

料金平日土日曜・休日大人3,500円4,000円子ども(4歳〜小学生)1,750円2,000円発売日時入場2ヶ月前の10日14:00ジブリの大倉庫指定入場時刻(選択)9:00(土日曜・休日)、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00

発売:

入場2カ月前の10日14:00

2024年3月分 1月10日(水)14:00〜

ジブリパーク5エリア全てを1日で周遊できるチケットです。

5エリア全てに入場可能で、映画の世界を表現した街並みや風景などを巡り、1日滞在できます。

カフェ・レストランやショップの他、魔女の谷の「メリーゴーランド」や「フライングマシン」、もののけの里の「五平餅炭火焼体験」を利用できます(以上、別途有料)。

ジブリの大倉庫のみ入場時間は予約制(チケット購入時に指定入場時刻を選択)。

青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の4エリアの最終入場は16:00です。

※ジブリの大倉庫の入場は指定時刻から1時間以内です

ジブリパーク大さんぽ券プレミアム

料金平日土日曜・休日大人7,300円7,800円子ども(4歳〜小学生)3,650円3,900円発売日時入場2ヶ月前の10日14:00魔女の谷指定入場時刻(選択)9:00(土日曜・休日)、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00

発売:

入場2カ月前の10日14:00

2024年3月分 1月10日(水)14:00〜

ジブリパーク5エリア全ての建物を観覧できるチケット。

ジブリパーク大さんぽ券と同様に5エリア全てに入場可能で、「地球屋」(青春の丘)、「サツキとメイの家」(どんどこ森)、「オキノ邸」、「ハウルの城」、「魔女の家」(以上、魔女の谷)の各建物の内部展示も観覧できるチケットです。

ジブリの大倉庫のみ入場時間は予約制(チケット購入時に指定入場時刻を選択)。

青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の4エリアの最終入場は16:00です。

※ジブリの大倉庫の入場は指定時刻から1時間以内です

開園前内覧会を開催

開催日:2024年3月6日(水)、10日(日)

申込み期間:2023年11月29日(水)10:00〜12月7日(木)23:59

※申し込み多数の場合、抽選で決定。当落結果の発表は12月15日(金)15:00頃です

チケット販売:Boo-Wooチケット

購入制限:一人各チケット1回、1回当たり最大6人分まで(3歳以下はお申し込み不要)

申込み料金:無料(当選時、チケット1枚につき、システム利用料110円が掛かります)

3月6日、10日に開園前内覧会を開催。

ジブリパーク大さんぽ券やジブリパーク大さんぽ券プレミアムにて入場し、3月16日開園の「魔女の谷」を一足早く体感できる機会です。

ジブリパークさんぽ券

料金平日土日曜・休日大人1,500円2,000円子ども(4歳〜小学生)750円1,000円発売日時入場日1週間前の17:00ジブリの大倉庫指定入場時刻(選択)午前、午後

3月16日(土)分チケット発売日:2024年3月9日(土)17:00

※魔女の谷 指定入場時刻の午後の場合、入場は13:00からです

屋外にある魔女の谷、青春の丘、どんどこ森、もののけの里の4エリアに入場できるチケット。

魔女の谷のみ入場時間は予約制(チケット購入時に午前か午後を選択)です。

4エリアとも最終入場は16:00になります。

発売は入場日1週間前の17:00です。

映画『魔女の宅急便』や『ハウルの動く城』『アーヤと魔女』の世界をモチーフにした建物が並ぶ新エリア。

「ジブリパーク」第2期エリア「魔女の谷」は、2024年3月16日オープンです☆

