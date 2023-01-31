¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÂÎÄ¹120cmÄ¶¤Î¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¡ª¡¡ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡×ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹ÏÑ´ß¤ËÉºÃå¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹ÏÑ´ß¤Î¥Ð¥ê¥¢¡¼Åç¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Çº£·î²¼½Ü¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡×¤¬ÉºÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¸ÄÂÎ¤Ï120¥»¥ó¥ÁÄ¶¡Ê4¥Õ¥£¡¼¥È¡Ë¤ÈµðÂç¤Ç¡¢³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØChron¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø³¤ÍÎ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊUniversity of Texas Marine Science Institute¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡á¥¢¥é¥ó¥µ¥¹¹ñÎ©²Ï¸ý¸¦µæÊÝ¸î¶è¡ÊMission-Aransas Reserve¡Ë¡×¤ÎÍý»ö¤È¤·¤ÆÆ±ÊÝ¸î¶è¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢¶µ°é¡¢´ÉÍý¡¢ÊÝ¸î¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥¹¡¦¥¿¥Í¥ë¤µ¤ó¡ÊJace Tunnell¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î23Æü¡¢SNS¤ËµðÂç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Öº£ÆüÉºÃå¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤À¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤¤¡©¡¡¤¹¤´¤¤Âç¤¤µ¤À¤í¤¦¡Ä¡ª¡×
¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¥¸¥§¥¤¥¹¤µ¤ó¤¬ÁáÄ«¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢ºùÂä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯µðÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎºÙÄ¹¤¤±ßÅû·Á¤Î³°¸«¤«¤é¥¦¥Ä¥Ü¤È´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤ÏÇØ¤Ó¤ì¤¬ÇØÃæ¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÆ¬Éô¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÇØ¤Ó¤ì¤¬À¸¤¨¤ë¥¦¥Ä¥Ü¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì¸«¥Ø¥Ó¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¹Ã³ÌÎà¤ä¾®·¿º«Ãî¡¢¾®µû¤Ê¤É¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¡Èµû¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤ÇÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤À¸Êª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡ÖÊÆµûÎàÌîÀ¸À¸Êª¶É¡ÊU.S. Fish and Wildlife Service¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤Î¥ª¥¹¤ÎÂÎÄ¹¤ÏºÇÂç45¥»¥ó¥ÁÄ¶¡Ê1.5¥Õ¥£¡¼¥È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¹¤Ï120¥»¥ó¥ÁÄ¶¡¢ÂÎ½Å4¥¥íÄ¶¡Ê9¥Ý¥ó¥É¡Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥¹¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤Î¸ÄÂÎ¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ï¥á¥¹¤À¤í¤¦¡×¤È¿äÂ¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö120¥»¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤Ç¤ÏºÇÂç¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¯¡¢Äà¤ê±Â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µðÂç¤À¤è¡ª¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎµðÂç¤Ê¥¦¥Ê¥®¤Ë¤Ï¡¢¡Ö120¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡©¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥¦¥Ê¥®¤¬¿åÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¥á¥¹¤À¤í¤¦¡£¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö³÷¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥¸¥§¥¤¥¹¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤ÏÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥À¥à¤Î·úÀß¤Ç¥¦¥Ê¥®¤¬ÁÌ¤ëÀî¤ÎÎ®¤ì¤¬ÃÇÀä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÃ¸¿å¤ä²Ï¸ý¤ËÀ¸Â©¤·¡¢³¤¤Ç»ºÍñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¤Î¥á¥¹¤Ï»à¤ÌÁ°¤ËºÇÂç¤Ç400Ëü¸Ä¤ÎÍñ¤ò»º¤à¤½¤¦¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥Ê¥®¤¬²óÍ·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥À¥àºî¤ê¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯½Ò¤Ù¡¢Äê´üÅª¤ÊÄ´ºº¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂÇ³«ºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØMission-Aransas Reserve¡¡2023Ç¯1·î24ÆüÉÕFacebook¡ÖHave you ever seen an American Eel up close¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë