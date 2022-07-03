°Â³Ú»à²ò¶Ø20Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ °å»Õ¤ËÊ¹¤¯¸½¾ì¤ÎÀ¼
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¡Ö°Â³Ú»à¤ÏÂ¾¤Î°åÎÅ½èÃÖ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ã¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î½èÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î°å»Õ¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥É¥¯¥í¥ê¡¼¡ÊMarc Decroly¡Ë»á¡Ê58¡Ë¤ÏÏÃ¤¹¡£¼óÅÔ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤Î¶ÛµÞ¼£ÎÅ¼¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¤¥æ¥¯¥ë¡ÊUccle¡ËÃÏ¶è¤Ç³«¶È°å¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤Î°Â³Ú»à¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ë¡Î§¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¡ÖÃ¯¤â´µ¼Ô¤Î´õË¾¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡°Â³Ú»à¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ¼£¤ÎÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¡¢´ËÏÂ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ë¾ï»þ¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤À¤±¤À¡£¤·¤«¤â¡¢ËÜ¿Í¤¬°Â³Ú»à¤Î´õË¾¤ò¡¢Â¾¼Ô¤Î°µÎÏ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë½½Ê¬¹Í¤¨È´¤¤¤¿¾å¤ÇÌÀ³Î¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·É½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¤¬°Â³Ú»à¤Î½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤â¤¦1¿Í¤Î°å»Õ¤â´µ¼Ô¤ÎÍ×µá¤òÇ§¤á¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡£¡Ö°Â³Ú»à¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥»¥¹¤Î½ªÃåÅÀ¤Ç¤¹¡£°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÎºòÇ¯¤Î°Â³Ú»à¤Ï2700·ï¤Ç¡¢»à¼ÔÁ´ÂÎ¤Î2.4¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÈ¾¤Ï60¡Á89ºÐ¤Î´µ¼Ô¤Ç¡¢10¿ÍÃæ8¿Í¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿°Â³Ú»à¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ï´µ¼Ô¤Î¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö°Â³Ú»à¤Î½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡¢µßÌ¿½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤âÂº¤¤¡×
¡¡°Â³Ú»à¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËË¤«¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¤·¡¢Á°¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö1¤«·î¤Ë3·ï°Ê¾å¤Î°Â³Ú»à¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸À¤¦¡£
¡¡¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Ì¿¤òµß¤¦½èÃÖ¤ÈÌ¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë½èÃÖ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎË¡Î§¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ì·½â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö°Â³Ú»à¤Î½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¡¢µßÌ¿½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂº¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î°Â³Ú»àË¡¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ë¡Î§¡×¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£°Â³Ú»à¤Î´õË¾¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´µ¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤¬¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê´µ¼Ô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ã¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖºÇ´ü¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤ÎÁÄÉã¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤¬ÂÇ¿Ç¤·¤¿°Â³Ú»à¤Îµá¤á¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿Â¹Ì¼¤Î¤³¤È¤ä¡¢Äí¤Ëºé¤¯²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤Ï»à¤Ë¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤Ï¼«Á³¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´µ¼Ô¤Î¼«Âð¤Ç°Â³Ú»à¤Î½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¸á¸å¤«Í¼Êý¤ËË¬Ìä¤·¡¢´µ¼Ô¤È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë2»þ´ÖÉ¬Í×¤Ê¤é¡¢2»þ´Ö¤«¤±¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Øº£Æü¤¬¤½¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º½èÃÖ¤ò»Ü¤¹É¬Í×¤¬»ä¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ù¡×
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç»à¤ÌÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤É¤³¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤Ë¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¡×
¡¡´µ¼Ô¤Î»à¸å¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤È¤ÎÂÐÏÃ¤äÁòµ·¤Î¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥¯¥í¥ê¡¼»á¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦±Ê±ó¤ÎÌ¿¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ï¤ÌÌ´¡×¤«¡¢ÊÆ¸¦µæ
¡¦¼«¹ñ¤Ç»à¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÈóÆ»¡×¡¢¹ëÀ©ÅÙ¤òÈãÈ½ ¥¹¥¤¥¹¼«»¦¤Û¤¦½õµ¡´Ø
¡¦Æ°²è¡§¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç»à¤Í¤ë¡Ö¼«»¦µ¡´ï¡×¥ª¥é¥ó¥À¤Î¸«ËÜ»Ô¤ÇÏÃÂê¤Ë