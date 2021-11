【Hulu12月ラインナップ】『Lの世界 ジェネレーションQ』『ジ・オフィス』新シーズンが上陸！

世界中から集めた選りすぐりの話題作を追加料金なしで楽しめるHuluプレミア。2021年12月は、オリジナルキャストと新世代のメンバーが加わった『Lの世界』続編となる『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン2や長年新シーズンの配信が待たれていた『ジ・オフィス』シーズン6などの話題作が日本初配信となる。

2021年12月、日本独占初配信となる海外ドラマは以下の通り。

『ジ・オフィス』シーズン6

12月14日(火)より全話一挙独占配信(字)

イギリスの同名番組の米版リメイクで、米NBCにて2005年から9シーズンにわたって放送された大人気コメディドラマ。

シーズン6ではあの人の結婚式や昇給など見逃せない出来事がたくさん! 特別ゲストとして、『アメリカン・ホラー・ストーリー』や『ハリーズ・ロー 裏通り法律事務所』でもお馴染みのオスカー女優キャシー・ベイツが登場する。

『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン2

12月24日(金)より毎週1話独占配信(字・吹)

ロサンゼルスに住むレズビアンのライフスタイルを大胆に描き、大ヒットしたLGBTQドラマの続編。

そのオリジナルシリーズでメインキャストを務めたジェニファー・ビールス(ベット役)、キャサリン・メーニッヒ(シェーン役)、レイシャ・ヘイリー(アリス役)が同役でカムバック。人と人がどう繋がるかというテーマをエモーショナルに描く、待望のシーズン2がついに日本初上陸!

今シーズンにも、シェリー役のロザンナ・アークエット、アリスの母役のアン・アーチャーらオリジナル版でお馴染みの人々が登場。

その他の配信作品。

■12月1日(水)より全話一挙配信

・『クリミナル・マインド/ FBI vs. 異常犯罪』シーズン15(字・吹)

・『FBI:特別捜査班』シーズン2(字・吹)

・『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18(字)

■12月4日(土)より全話一挙配信

・『NCIS:LA〜極秘潜入捜査班〜』シーズン12(字)

■12月9日(木)より全話一挙配信

・『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン1〜6(字・吹)

■12月18日(土)より全話一挙配信

・『LAW&ORDER:性犯罪特捜班』シーズン21(字)

■12月28日(火)より全話一挙配信

・『マダム・セクレタリー』シーズン1(字・吹)

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『ジ・オフィス』シーズン6 © 2009 NBC Studios, Inc. and Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン2 ©2021 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

『LAW&ORDER:性犯罪特捜班』シーズン21© 2019 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

『クリミナル・マインド/ FBI vs. 異常犯罪』シーズン15© 2021 ABC Studios and CBS Studios, Inc.