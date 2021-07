並んででも食べたい！ 福岡天神エリアで人気のカレー5選

実はカレーの有名店が多く、「食べログ カレー 百名店」選出店も多くある福岡県。そんな福岡の中でも、天神周辺エリアで人気のカレー店を食べログマガジン編集部が厳選しました。

〈端麗グルメ〉FUKUOKA

あまりそのイメージはないですが、実はカレーの有名店が多く、「食べログ カレー WEST 百名店」選出店も多くある福岡県。そんな福岡の中でも、天神周辺エリアで人気のカレー店を食べログマガジン編集部が厳選しました。

1. トッピングを積み上げるタワーカレー

じゃらん食堂

西鉄平尾駅から徒歩5分ほどの場所にある食堂。カウンター8席、テラス2席というこぢんまりとしたお店です。

タワーてっぺんのゆで卵は自分でのせて完成! 出典:万太郎倶楽部さん

カレーは「和牛ほほ肉のビーフカレー」「特製手ごねハンバーグカレー」「オムチーズカレー」など7種類で、すべて680円。タワーを作るトッピングも、手ごねハンバーグ(200円)、コロッケ(100円)、ゆで卵(50円)とお手ごろ価格なので、いろいろのせてみたくなりますね。

■食べログレビュアーのコメント

『ハンバーグは2センチほど厚みがあり、肉がギューギュー。肝心のカレーも3日間煮込まれていて日本のお母さんのカレールー。』(fujimo123さん)

<店舗情報>

◆じゃらん食堂

住所 : 福岡県福岡市南区大楠2-17-3 井谷ビル 2F

TEL : 092-753-8685



2. 辛いモノ好きにおすすめな超有名店

路地裏カレー Tiki

西鉄福岡(天神)駅から徒歩3分ほどの場所にあるインドカレー店。スパイスカレーが有名な「食べログ カレー WEST 百名店」にも選出されている超人気店です。 スパイスMAXチキンカレー(950円) 出典:万太郎倶楽部さん

同店のカレーは辛口でご飯の量は300gとボリュームたっぷり。より辛くしたい場合はタイ産の唐辛子を10本まで無料で追加できます。

■食べログレビュアーのコメント

『味は一口目の衝撃はなかなか 複雑でスパイスMAXで後から深みもくるただ刺激が強いだけじゃないカレー さすが博多の名店おいしかった』(0713yさん)

<店舗情報>

◆路地裏カレー Tiki

住所 : 福岡県福岡市中央区渡辺通5-24-38

TEL : 不明の為情報お待ちしております

受賞・選出歴 :





3. 並んででも食べたい個性派カレー

GARAM

渡辺通駅から徒歩5〜10分ほどの場所にあるインドカレー店。カウンター6席のみという小さなお店ですが、こちらも「食べログ カレー WEST 百名店」に選出される人気店です。 レギュラーメニューは写真のキーマ(900円)のほか、チキン(850円)とガラム(激辛)(900円) 出典:万太郎倶楽部さん

開店前から行列ができていることも多く、売り切れ次第閉店。早めの時間の来店がおすすめです。

■食べログレビュアーのコメント

『キーマは粗挽きでも上品で食べやすく時折ゴツゴツのスパイスが刺激的

これはなかなか食べれない個性的キーマ』(0713yさん)

<店舗情報>

◆GARAM

住所 : 福岡県福岡市中央区高砂1-7-4

TEL : 不明の為情報お待ちしております

受賞・選出歴 :





4. 本格インド料理がリーズナブルに楽しめる

106 サウスインディアン

天神南駅から徒歩2分ほどの場所にあるインド料理レストラン。北九州市にある人気店「106 サウスインディアン」の2号店として、2015年にオープンしました。こちらも「食べログ カレー WEST 百名店」選出店です。 ミールスランチ(1,600円) 写真:お店から

常時10種類以上のカレーを用意。インドの五つ星ホテルでの経験もあるシェフが作る本格インド料理がリーズナブルに食べれます。

■食べログレビュアーのコメント

『ラッサムや豆カレーなども優しい味わいのものとスパイシーなものとがあり、ライス&副菜に単体をかけて食べたり、混ぜて食べたり楽しめます。本当にボリュームたっぷりで、これで1600円ならお得かと思いましたね。』(花ちゃんDON!さん)

<店舗情報>

◆106 サウスインディアン 福岡天神店

住所 : 福岡県福岡市中央区今泉1-17-14 IMAIZUMI二十四節季ビル 1F

TEL : 050-5590-4994

受賞・選出歴 :





5. 野菜もしっかり食べられるヘルシーカレー

女王さまのスパカリー

渡辺通駅から徒歩6分ほどの場所に2020年にオープンしたスパイスカレーのお店。添加物不使用、野菜は野菜ソムリエが厳選したもののみを使用し、ワンプレートで野菜もご飯もカレーもバランスよく食べられるように考えられています。 一皿で二度おいしく、見た目も美しい「あいがけカレー」 出典: rmk.fさん

「オリジナルカレー」(ハーフ400円)「チキンカレー」(ハーフ450円)など、5種類のカレーから2種を選んで好みのワンプレートを作れます。「オリジナルカレー」×「チキンカレー」の場合850円。

■食べログレビュアーのコメント

『彩り綺麗で美味しかったです♫スパイス感は強すぎなかったのでスパイスカレーが苦手な方でも食べれる感じかと思います♫辛さも自分で調節できる用に別でスパイスを持ってきてくれるので良きでした 』(kamkanaさん)

<店舗情報>

◆女王さまのスパカリー

住所 : 福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-20

TEL : 092-722-2766



端麗グルメをInstagramでも発信中!

おいしくって、見た目も美しいグルメの数々をエリア別にInstagramでも発信しています。 毎月食べログ厳選の「絶品グルメ」が当たるキャンペーン実施中! ぜひフォローお願いします。

■食べログ【東京】公式:@tabelog_tokyo_official

■食べログ【福岡】公式:@tabelog_fukuoka_official

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しております。最新の情報はお店の方にご確認ください。料金など情報の変更につきましてはあらかじめご了承ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 並んででも食べたい! 福岡天神エリアで人気のカレー5選 first appeared on 食べログマガジン.