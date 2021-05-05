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The mission we¡Çve been given by @Twitter is simple: take Scroll and scale it so that everyone who uses Twitter can experience an internet without friction and frustration. A gathering of people who love the news *and* pay to support it.- Tony Haile (@arctictony) May 4, 2021
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Source: Twitter