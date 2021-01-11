¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÀ¾Éô¤Ç¥³¥í¥Ê´¶À÷µÞÁý¡¡ÊÑ°Û¼ï¸¡½Ð4¿Í¤Î½ÐÈ¯ÃÏ
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û±©ÅÄ¶õ¹ÁÅþÃå¸å¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û¼ï¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿4¿Í¤Î½ÐÈ¯ÃÏ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÀ¾Éô¥¢¥Þ¥¾¥Ê¥¹½£¤Ç¤Ï´¶À÷µÞÁý¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ°Û¼ï¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Æ±¹ñ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥°¥í¥Ü¤Î¥µ¥¤¥È¡ÖG1¡×¤Ï10Æü¡¢½£ÅÔ¥Þ¥Ê¥¦¥¹¤Îº£·î9Æü´Ö¤ÎÆþ±¡¼Ô¿ô¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¤Ò¤È·îÊ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÊÝ·ò¾Ê¤Ï10Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë4¿Í¤Î¹ñÀÒ¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Î°ÜÆ°·ÐÏ©¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í°ÜÌ±¤Î»ÒÂ¹¤¬Â¿¤¯½»¤à¥Þ¥Ê¥¦¥¹¤Ç¤Ïº£·î1¡Á9Æü¤À¤±¤Ç1524¿Í¤¬Æþ±¡¡£ºòÇ¯12·îÁ´ÂÎ¤Î1371¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£