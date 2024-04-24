自民党の宮沢博行前防衛副大臣（49）が2021年、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言下で、妻ではない当時28歳の女性と金銭的な援助を伴う同棲生活を送っていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。宮沢氏は事実関係を認め、4月23日、一身上の都合を理由に議員辞職願を提出した。【画像】《28歳パパ活女子と同棲》直撃に神妙な表情で応じる宮沢氏昨年9月に防衛副大臣に起用静岡県出身の宮沢氏は東京大学法学部を