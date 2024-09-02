24時間テレビ2024
『24時間テレビ2024』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年9月21日
2024年9月12日
2024年9月11日
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やす子の「胸触った」？24時間テレビに批判続出も日テレの対応に疑問
やす子が沿道の男性から胸を触られたとみられ、ネットで批判が殺到
週刊女性PRIME
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24時間テレビのマラソン巡り日本テレビに新疑惑「牛歩戦術」だったか
やす子は日産スタジアムから両国国技館まで、14時間以上かけて走って到着
週刊女性PRIME
2024年9月6日
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「制作協力費という名目で」日テレ関係者、24時間テレビのギャラ事情を告白
日テレ関係者は取材に「もちろんギャラは発生しています」と説明
女性自身
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「24時間テレビ」の司会でネットで酷評された上田晋也、業界の評判は
ネットで酷評の声もあったが、民放プロデューサーは業界での評価に言及
デイリー新潮
2024年9月5日
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24時間テレビのMC、実際は旧ジャニーズ側が拒否か…関係者語る裏事情
今年は旧ジャニーズタレントが務めなかった件に、芸能事務所関係者が言及
FRIDAYデジタル
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やす子とYOSHIKIが好感度上げるも…24時間テレビで評判を落とした超大物
マラソンを完走したやす子や、やす子を支えたYOSHIKIに賛辞が広がっている
女性自身
2024年9月4日
2024年9月3日
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水卜麻美アナが元幹部による募金額の着服めぐり説明 日テレに不満の声
水卜麻美アナは3カ月前、日テレを代表して「ZIP！」で涙ながらに謝罪
Smart FLASH
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やす子、24時間テレビのギャラは「もらっていない」日テレに視聴者から疑問
Xではや共感する声や、日テレに疑問を呈する声が出ているとFLASHが報じた
Smart FLASH
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24時間テレビのマラソン中に男性がやす子を触る 罪に問われる可能性は
沿道の男性が故意に触っていた場合、どのような法的責任が問われるのか
弁護士ドットコム
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24時間テレビでZARD「負けないで」は見送りに…囁かれる「大人の事情」とは
例年、ZARDの「負けないで」が歌われるが、今年はYOSHIKIが「紅」を演奏
週刊女性PRIME
2024年9月2日
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やす子のマラソンを見るため路上駐車 渋滞発生めぐり「ひどいな」の声も
「やす子さん目当てなのか、近所の路駐がひどかったんですよ」と30代女性
Smart FLASH
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「相手に失礼すぎ」24時間テレビでの上田晋也の司会ぶりに批判噴出
Xでは「茶化しと、いじりが、本当に不快」「相手に失礼すぎる」との声も
女性自身
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ダーツの旅の映像使い回し 24時間テレビに視聴者から疑問も「放送事故？」
同じ「ダーツの旅」のVTRが短い間隔で流れ、Xでは視聴者から疑問の声が続出
女性自身
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雨なのに白T、一般人の胸触り疑惑…やす子を守れない日本テレビに批判続出
沿道で手を伸ばしてやすこの右胸に触れた男性への日本テレビの対応に批判が
女性自身
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24時間テレビのマラソンに「茶番でしかない」徒歩ペースの速度に呆れる声
X上では、走行ペースなどをめぐり「茶番でしかない」といった声も
Smart FLASH
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24時間テレビでマラソン完走、やす子へ「行列」が贈った曲に違和感の声
直後の「行列」の生放送では、木山裕策の曲「home」を贈られる場面が
Smart FLASH
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「最後の最後に金勘定」24時間テレビの終幕演出に批判の声が相次ぐ
募金額を特大ビジョンで表示するなどの演出に、Xでは批判の声も
Smart FLASH