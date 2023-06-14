陸自で小銃乱射事件
『陸自で小銃乱射事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月28日
2023年6月21日
2023年6月20日
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陸上自衛隊の小銃発射事件 兄弟が語った逮捕された男の人柄
逮捕された18歳男の兄弟が19日、東海テレビの取材に応じた
東海テレビ
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陸自隊員3人死傷事件の候補生、送検された後は取り調べに応じずほぼ黙秘
逮捕された男は送検後、取り調べに応じずほぼ黙秘していることが分かった
メ〜テレニュース
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自衛隊乱射事件の候補生、捜査当局は精神鑑定の必要があると判断か
捜査当局は精神鑑定の必要があると判断したとみられると、東スポが報じた
東スポWEB
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3人銃撃の自衛官候補生 兄弟が取材に応じ「優しい人だった」と話す
候補生の兄弟は、候補生について「優しい人だった」と話した
FNNプライムオンライン
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陸自候補生は「訓練前から興奮」同僚らが証言…銃構えるしぐさ繰り返す
同僚らは「男は訓練前から興奮していた」などと話していることが分かった
読売新聞オンライン
2023年6月17日
2023年6月16日
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女性予備自衛官、泣きながら「なぜこんなことが」射撃場前に献花あふれる
広報板の前には花束がいくつも並び、献花に訪れた予備自衛官の女性の姿も
NEWSポストセブン
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18歳の候補生、陸自教官への具体的な不満など供述せず…複合的要因か
52歳教官への不満や批判を具体的に説明していないことが分かった
共同通信
2023年6月15日
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陸自の小銃発射事件に「やっぱり起きたか」元防衛大学校・色川准教授の指摘
上官は指導のつもりだったが、相手はいじめと受け取っていたのでは、と指摘
CBC NEWS
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陸自の射撃場で小銃発砲 元教官が訓練の実情を語る「一番気をつかう」
元教官は「射撃は新隊員の教育の中で一番気をつかうところです」と語る
FNNプライムオンライン
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笠井信輔、銃乱射事件「前代未聞の大事件」とし「氏名非公表」に疑問
逮捕された自衛官候補生の「氏名非公表」に思うことがある、とコメント
スポニチアネックス
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25歳隊員は「邪魔になったから撃った」と供述 自衛官候補生の小銃発射事件
逮捕された自衛官候補生が、死亡した25歳の隊員について供述したという
FNNプライムオンライン
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陸自の小銃発射事件 周辺住民らに不安広がる「普段は静かな町なのに」
周辺住民らを不安に陥れ、ある男性は「普段は静かな町なのに」と語る
読売新聞オンライン
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自衛官候補生の男「人間関係うまくいかず…」上司に銃を乱射したか
男が、人間関係がうまくいっていなかったという趣旨の供述をしていると判明
日テレNEWS NNN
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陸自の小銃発射事件で逮捕の候補生、52歳教官に叱られたという趣旨の供述
自衛官候補生の18歳男が殺人未遂容疑で現行犯逮捕された
共同通信