オードリー春日が結婚発表
『オードリー春日が結婚発表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年5月12日
2019年5月11日
2019年4月30日
2019年4月24日
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オードリー春日を祝福「リンカーン」の豪華メンバーが集合
オードリー春日俊彰の結婚を祝おうと、松本人志やさまぁ〜ずらが駆けつけた
クランクイン！
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オードリー春日に「ご祝儀相場」特番ギャラは通常の2倍か
「今回の特番では『ご祝儀相場』で100万円程度だった」とTBS関係者
女性自身
2019年4月21日
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若林正恭 プロポーズ企画で打ち合わせするも「段取りが全部飛んだ」
20日のラジオで、神父役の若林は「結構、内緒で打ち合わせしてた」と告白
マイナビニュース
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春日俊彰「スクール革命」でプロポーズ報告 山田涼介は驚きの表情に
収録前の控室で、改まった表情で「クミさんと結婚することに…」と報告
オリコンニュース
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松本人志が結婚したオードリー春日に言及「本当にド変態なんや」
交際の事実をずっと隠していた春日は「本当にド変態なんやと思う」と指摘
スポーツ報知
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オードリー春日、入籍企画の予定はなし 若林正恭は「泣くとは…」
自身の涙の祝福について、「泣くとは思わなかった」と素直に感動を告白
日刊スポーツ
2019年4月20日
2019年4月19日
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オードリー春日が10年愛を実らせ結婚 秘密守った芸人に称賛の声
内情を知りつつ秘密を守ったどきどきキャンプ・佐藤満春が称賛されている
女性自身
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オードリー春日のキューピッド役 前日のVTRに「吐くほど泣いた」
19日の番組で、前日に放送された求婚VTRを見て「吐くほど泣いた」と告白
デイリースポーツ
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オードリー春日 若林に交際を隠したのは「春日のことが好きですからね」
番組終了後の会見で、相方・若林正恭に交際を隠していた理由を告白
スポーツ報知
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春日俊彰が求婚後に囲み取材 若林正恭の号泣は「怖かった」
号泣していた相方・若林正恭について、春日は番組後、「怖かった」と回顧
オリコンニュース
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岡村隆史がオードリー春日の結婚に嘆き「逆に悲しいというか」
岡村隆史は同日深夜のラジオで、「まさかでしたよ」と驚きのコメント
オリコンニュース
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春日俊彰の求婚に若林正恭が号泣「コンビ愛すごすぎる」など反響
その際、相方の若林正恭が春日たち以上に号泣したことが話題に
ナリナリドットコム