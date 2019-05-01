新元号は「令和」
『新元号は「令和」』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年1月4日
2019年10月18日
2019年9月14日
2019年5月13日
2019年5月11日
2019年5月5日
2019年5月3日
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改元を記念した神社の御朱印が早くも高価転売 1万円も
令和の典拠・万葉集ゆかりの福岡県・坂本八幡宮の御朱印は1万円で売買成立
東スポWEB
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「令和」になってから1度も家から出ず ヒロミがブログで明かす
1日に「ちょい熱があり風邪だー」とブランケットに包まる自撮り写真を公開
アメーバニュース
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橋下徹氏がTwitterで主張 令和で「恩赦はもう止めた方がいい」
橋下徹氏は3日、「これからの時代、恩赦はもう止めた方がいい」とツイート
東スポWEB
2019年5月2日
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道頓堀川に飛び込み船に直撃も 飛び込み行為は犯罪にならず
道頓堀川へのダイブや誤って船に落下したことも犯罪にはならない、と弁護士
弁護士ドットコム
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「バブル世代こんなに元気」マハラジャ祇園で令和迎える
約400人が令和の到来を祝い、来場者の多くは40〜50歳代だったという
読売新聞オンライン
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国会の売店にある「令和せんべい」が永田町で話題 ポスト安倍暗示？
パッケージには首相や麻生太郎氏らが描かれているが、岸田文雄氏の姿はない
読売新聞オンライン
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顔出しの域を超えた小田急百貨店の「令和の顔出しパネル」
「顔出し」だけでなく、体全身を使って表現するスタイル
Japaaan
2019年5月1日
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カズレーザーの改元発言が称賛される「現上皇と陛下の努力の賜物」
改元の実感がないとし、それは上皇陛下と天皇陛下の努力の賜物だとコメント
女性自身
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カズレーザーが元号に関する問題「m＝23 t＝13 s＝18 h＝27 r＝？」
「m＝23 t＝13 s＝18 h＝27 r＝？」の「？」の数字は何か、などと出題
デイリースポーツ
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14歳とは思えぬ落ち着きぶりの芦田愛菜 NHKアナも思わず30年前の話
武田真一アナの質問に、14歳とは思えないしっかりとした受け答えをした芦田
スポニチアネックス
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令和を待ち渋谷に若者集まる 騒ぎ起こさせなかった警察の用意周到さ
しかし、警察は騒ぎを起こさせないよう用意周到に準備
東スポWEB
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伊賀忍者の末裔タレント山口実香が令和婚「笑顔に惹かれました」
相手の一般男性について、「笑顔に惹かれていきました」などとブログで紹介
スポーツ報知
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TWICEのサナが改元関連の投稿をして議論に「感想綴っただけ」と擁護も
直接「天皇退位」に触れてはいないものの、ネット上では議論が勃発
中央日報
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改元特番で見せたフジテレビ系列の提供紹介「粋ですね」と話題に
提供クレジットで、meiji 明治、大正製薬、昭和建設、へいせいの順に紹介
女性自身