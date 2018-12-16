指原莉乃がHKT48を卒業
『指原莉乃がHKT48を卒業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年4月28日
-
指原莉乃が卒業コンサート デビューから4076日間貫いた「王道」アイドル
2008年3月1日にAKB48劇場でアイドルデビューしてから4076日となる指原
日刊スポーツ
-
「AKB48とは指原莉乃」秋元康氏が卒業コンサートにコメントを寄せる
落ちこぼれだった指原がトップアイドルになったことを称えた秋元氏
日刊スポーツ
-
指原莉乃の卒業コンサート 内田裕也さんに扮した松本人志が登場
サプライズゲストとして、松本人志が内田裕也さんになりきって登場
オリコンニュース
-
指原莉乃の卒業コンサートが始まる「泣くな、叫べ〜！」と絶叫
振り袖姿で登場して大歓声を浴びると、2曲目で早くも目を潤ませた指原
スポニチアネックス
2019年4月27日
2019年4月25日
2019年3月16日
2019年2月4日
2019年1月6日
-
指原莉乃が語ったHKT48卒業発表の経緯「自分のイメージが出過ぎる」
HKTに自分のイメージが出過ぎることが嫌だと、数年前から感じていたそう
マイナビニュース
-
「引き留められるのかなと…」指原莉乃が語ったHKT48卒業の裏側
秋元康氏に引き留められるかと思ったが、すぐに「いいよ」と言われたという
スポーツ報知
2018年12月18日
-
小島瑠璃子が指原莉乃の卒業宣言に危機感「影響力は絶大」
報道陣からライバルか聞かれ「卒業したからっていうことはない」とコメント
東スポWEB
-
AKB48の弱体化が根本的な問題 指原莉乃の卒業は大改革への機運か
CDは他ユニットからの寄せ集めで「本家AKBの弱体化が根本的な問題」と識者
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年12月17日
-
「30歳過ぎでもセンター」武井壮らが抱いた指原莉乃へのアイドル像
指原がHKTを続けたとしたら、アイドル界の可能性が広がると持論を展開
スポニチアネックス
-
指原莉乃がHKT48卒業を発表 小島瑠璃子が危機感をあらわに
「卒業したら、バラエティー界で強力なライバルに？」との質問を受けた小島
オリコンニュース
-
指原莉乃がHKT48卒業を発表 「笑っていいとも」で磨かれたトーク力
MCを務める番組も持っており、トーク力には定評があると芸能記者
女性自身
-
季節や時間が分からず HKT48卒業を発表した指原莉乃の多忙時期
指原は同日、動画配信サービスの生配信で多忙さも卒業する理由の一つと告白
東スポWEB
-
卒業発表の指原莉乃が早くも「営業」 堺正章に「アシスタントないですか」
司会を務めた堺正章から卒業後の活動について問われると、早くも「営業」
スポニチアネックス