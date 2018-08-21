男子バスケ代表選手の買春騒動
『男子バスケ代表選手の買春騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月26日
2018年12月11日
2018年11月12日
2018年9月3日
2018年8月29日
2018年8月26日
2018年8月25日
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買春問題で選手追放のバスケ男子日本代表「現場はアピールするしかない」
東京五輪への影響はかなりあると思っている、と佐古賢一コーチ
デイリースポーツ
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バスケ買春問題 選手たちが行ったカラオケクラブの「裏の顔」
当該の4選手が訪れていたのは、ジャカルタにある日本人向けカラオケクラブ
FRIDAYデジタル
2018年8月22日
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「誰かに迷惑をかけたのか」田母神俊雄氏がバスケ買春批判を疑問視
田母神俊雄氏は21日、Twitterで「いいじゃないかそれぐらい」と持論を展開
J-CASTニュース
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バスケ日本代表の買春騒動 中国紙は素早い対応や規律意識を評価
中国紙は、日本代表団の素早い対応や強い規律意識を評価した
Record China
2018年8月21日
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「聖人君子である必要ない」バスケ買春問題で古市憲寿氏の発言に賛否
古市憲寿氏は番組で「スポーツ選手が聖人君子である必要もない」と語った
J-CASTニュース
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買春騒動の男子バスケ代表4選手に謹慎処分 各所属クラブが発表
4選手が所属するクラブは21日、当面は謹慎処分とすることを発表した
スポーツ報知
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バスケ選手の買春問題に加藤浩次が言及「厳しい処分にしなくても」
加藤浩次が21日の番組で「厳しい処分にしなくてもいいと思う」と語った
東スポWEB
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五十嵐圭の妻・本田朋子 バスケ選手の買春問題にため息「残念」
五十嵐圭の妻・本田朋子が20日の番組で「はぁ〜残念」と、ため息をついた
日刊スポーツ
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小倉智昭がバスケ選手が行った歓楽街に言及「色街みたいなところ」
選手が行ったブロックMについて、小倉智昭は「色街みたいなところ」と指摘
スポーツ報知
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古市憲寿氏 バスケ選手の買春報道に疑問「さらし者にすることかな」
古市憲寿氏は21日の番組で「そこまでさらし者にすることか」と疑問を呈した
スポーツ報知
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バスケ選手の買春問題 違法であれば残り8人の選手も引き揚げか
弁護士によると、ジャカルタでも買春が違法である可能性は高いという
スポニチアネックス
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買春の男子バスケット代表選手を起用 オリックスのポスターを撤去へ
森川秀樹広報部長は20日、京セラドームのポスターを撤去すると発表した
デイリースポーツ
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買春騒動のバスケ代表選手 ジャパンのウエアを着ていた理由を説明
選手の1人から聞いた話によると、当初の目的は日本食店だけだったという
デイリースポーツ