片山晋呉が招待客に不適切な言動
『片山晋呉が招待客に不適切な言動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月30日
2018年7月29日
2018年7月16日
2018年6月29日
2018年6月28日
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片山晋呉の評判を聞かれ薬丸裕英が絶句 徳光和夫も「言いにくい」
ゴルフ好きの薬丸裕英は、MCの坂上忍から片山の評判を聞かれて絶句
デイリースポーツ
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「45歳にもなった人が…」坂上忍が片山晋呉の謝り方に対し呆れ
「プロアマとはこういうものだということを教わらずに来てしまった」と主張
スポーツ報知
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立川志らく 不適切行為で処分の片山晋呉に「気の毒な感じがする」
立川志らくは28日の「ひるおび！」で、「気の毒な感じがする」と同情
スポーツ報知
2018年6月27日
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会見を実施した片山晋呉 ツアー終了後に石川遼に謝罪の電話をしていた
石川遼も出席し、ツアー選手権終了後に片山から電話があったことを明かした
デイリースポーツ
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「同伴アマがパッティング中に…」片山晋呉の問題点を理事が会見で説明
同伴アマがパッティング中、片山が練習に終始したことが問題だったと説明
スポーツ報知
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片山晋呉のプロアマ不適切言動問題 騒動後初めて公の場で会見
片山は、青木功会長らとともに騒動後初めて公の場で会見を開き、謝罪
スポーツ報知
2018年6月26日
2018年6月21日
2018年6月18日
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片山晋呉を問題視…ゴルフのプロアマ戦は「銀座接待」のようなもの？
「銀座接待」のようなものでプロはホストの代わりとも言えるとゴルフ誌記者
NEWSポストセブン
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片山晋呉による不適切行為騒動 猛クレームをつけた招待客とは
猛クレームをつけたのは、メインスポンサーである森ビルの招待客だったそう
NEWSポストセブン