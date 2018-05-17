渡辺謙と南果歩が2018年5月17日に離婚を発表。
渡辺の不倫報道で生活は一変し、「奈落の底にいるような感覚」となったそう
女性自身
2017年3月の渡辺の不倫報道などがきっかけとなり離婚したとされる南
スポニチアネックス
渡辺の不倫を記者からの手紙で知り「心境はないですね、もう真っ白」と回想
スポーツ報知
不倫が報じられた女性と再々婚するのではと噂されているとスポーツ紙記者
NEWSポストセブン
息子・大は賛成しているようだが、娘・杏は「再々婚は…」と複雑だという
週刊女性PRIME
渡辺は、財産分与で軽井沢の高級な地域に位置する別荘を受け取ったという
南は心境を聞かれ「FAXでお伝えした通りですから」と回答
FRIDAYデジタル
乳がん療養中に渡辺が不倫騒動を起こしたが、恨み節は一切言わなかったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
国内外共に仕事が順調な渡辺に借金があるのは「不可思議」と芸能リポーター
渡辺が支払う慰謝料は10億円という一部報道を、南は「全部嘘です！」と否定
渡辺側の不都合による離婚の際、財産のほとんどは南に譲る契約があったそう
渡辺の不倫報道が17年にあり、南の怒りは相当なものだったと芸能プロ関係者
東スポWEB
渡辺が「西郷どん」撮影で九州にいるため、協議は進められないと語った南
「これからは曇りのない笑顔で、私らしく歩んで参りたいと思います」と投稿
オリコンニュース
2017年3月に、元ホステスとの不倫疑惑を報じられていた渡辺