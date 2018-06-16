第10回AKB48世界選抜総選挙
『第10回AKB48世界選抜総選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年6月25日
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低迷するAKB48の総選挙 フジテレビ悩む「本当の視聴率」と女王の「発言」
前後半を合わせた番組の視聴率は10％を遙かに下回ると他局プロデューサー
デイリー新潮
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AKB総選挙で8位の大場美奈が語る舞台裏 影で支えていた松井珠理奈
総選挙では、松井珠理奈がメンバーに声をかけ続けて励ましていたという
オリコンニュース
2018年6月19日
2018年6月18日
2018年6月17日
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「パパは一番のファン」デビュー当時の松井珠理奈を救った言葉
小学生だったデビュー当時、AKB48のセンター抜てきで、批判されたことも
日刊スポーツ
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「勢いがないと…」AKB48メンバーがあらわにした現状への危機感
上位にランクインしたAKB48メンバーが、現状への危機感を示す一幕もあった
オリコンニュース
2018年6月16日
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HKT48宮脇咲良がAKB48選抜総選挙で3位「最後の総選挙」と告白
敵地というべきナゴヤドームで、宮脇は「今回が最後の総選挙」だと告白
スポニチアネックス
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NGT48の荻野由佳が「酸欠」スピーチ 5分30秒ほぼノンストップ
5分30秒ほぼノンストップのスピーチで、ナゴヤドームは爆笑に包まれた
オリコンニュース
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NGT48中井りかの半同棲相手 関西出身の20代ファンと報道
交際相手は以前から48グループを応援する関西出身の20代ファンだという
文春オンライン
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AKB48総選挙の番組に長嶋一茂が出演 表情にネット上でツッコミ相次ぐ
「楽しみ」といいつつも、次第に興味が薄れる様子がネット上で話題となった
デイリースポーツ
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SKE48須田亜香里が選抜総選挙で2位「ブスだって言われても…」
「ブス」と言われても上位にいけるとメンバーが知ってくれたら嬉しいと発言
デイリースポーツ
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SKE48松井珠理奈がAKB48選抜総選挙で1位 地元で速報2位から逆転
SKE48の松井珠理奈が史上最多の立候補者339人の頂点に立った
スポニチアネックス
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AKB48選抜総選挙でHKT48の宮脇咲良が3位 悲願の女王戴冠ならず
HKT48の宮脇咲良は3位で、悲願の女王戴冠はならなかった
スポニチアネックス
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STU48の公式が誤爆か「ほんまにしんどい」私的LINEに対する苦情
「しんどい なんでいきなりラインしてくるようになったん？」などと投稿
デイリースポーツ
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NGT48中井りかの半同棲をスクープ「文春デジタル」が告知
半ギレ口調で「アイドルだって、いろいろあるんだよ！」と絶叫
デイリースポーツ
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古市憲寿氏が自由気ままなトーク AKB総選挙の副音声に賛否
「何でみんな盛り上がっているんですか？」などと自由気ままなトークを展開
スポーツ報知
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SKE48古畑奈和のデート騒動 指原莉乃「男性っぽく見える女性」
指原莉乃は古畑のディズニーデート動画が流出した騒動について解説
デイリースポーツ
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古市憲寿氏「盛り上がってて、恥ずかしい」AKB48世界選抜総選挙
冒頭から「さっきからみんな盛り上がってて、恥ずかしい」などの発言を連発
デイリースポーツ
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NGT48中井りか「文春砲受けた」と謝罪 AKB48世界選抜総選挙
NGT48の中井りかが週刊文春からの直撃取材を受けたことを告白
オリコンニュース
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柏木由紀は顔パスならず AKB総選挙会場で警備員に止められる
「ゆきりんが（会場入り口で）止められちゃった」と指原莉乃が告白
オリコンニュース