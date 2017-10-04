竹内涼真と里々佳の熱愛報道
竹内涼真とアイドルグループ「恥じらいレスキューJPN」の里々佳の熱愛を、一部週刊誌が報じた。
2018年7月22日
2017年12月25日
2017年12月20日
2017年11月3日
2017年10月9日
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竹内涼真と熱愛発覚の里々佳 上京した理由は「社長になりたい」
社長になりたいから経営学の勉強をしたいと上京したそうだと学生時代の知人
週刊女性PRIME
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井上公造氏 竹内涼真と里々佳の熱愛報道に言及「すごーく仲の良い関係」
番組で井上氏は、竹内涼真と里々佳の熱愛報道について言及
スポーツ報知
2017年10月8日
2017年10月6日
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熱愛が報じられた竹内涼真 インスタにファンから戸惑いの声も
Instagramには、ファンから悲鳴にも似た戸惑いの声が相次いでいる
デイリースポーツ
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「モテます」と認めた竹内涼真 宮迫博之が明かした裏話に坂上忍も感心
「モテるやろって聞いたら、素直に『モテますね』って言うてました」と暴露
日刊スポーツ
2017年10月5日
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竹内涼真との熱愛が報じられた里々佳 報道陣からの質問に無言
舞台上では報道に一切触れず、飛びっきりの笑顔で観客を楽しませたという
スポーツ報知
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漫画家のやくみつる氏 竹内涼真の熱愛報道について推測
食後もそばつゆの香りが漂う、ざるそばを食べていたことを指摘
日刊スポーツ
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竹内涼真がアイドルと熱愛報道 相手がSNSに思わせぶりな写真？
里々佳のSNSには、お揃いのブランド品など思わせぶりな投稿があったそう
J-CASTニュース
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竹内涼真の「連泊愛」を女性セブンが報道 デートの詳細は
昼過ぎに竹内がマンションから出てきた10分後、里々佳が出てきたという
NEWSポストセブン