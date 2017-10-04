竹内涼真と里々佳の熱愛報道

竹内涼真とアイドルグループ「恥じらいレスキューJPN」の里々佳の熱愛を、一部週刊誌が報じた。

2018年7月22日

2017年12月25日

2017年12月20日

2017年11月3日

2017年10月9日

2017年10月8日

2017年10月6日

2017年10月5日

2017年10月4日