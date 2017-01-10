講談社編集次長、妻殺害容疑で逮捕
『講談社編集次長、妻殺害容疑で逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年6月7日
2021年1月28日
2019年3月6日
2019年2月19日
2017年1月15日
2017年1月13日
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妻殺害容疑で編集者を逮捕 とばっちり受ける「進撃の巨人」の本当の担当者
一部で「進撃の巨人」の立ち上げ担当と報じられたが、事実ではなかった
東スポWEB
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講談社社員の男を逮捕3日前に直撃 夫婦仲などの質問に答える
夫婦仲が悪くなったかという質問に男は「正直わかりませんでした」と答えた
NEWSポストセブン
2017年1月12日
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妻殺害容疑で逮捕の講談社の男 読者女性をナンパしたことも？
男はTwitter上で読者女性をナンパしたこともあったと、東スポが報じている
東スポWEB
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講談社の男を逮捕 死亡した妻がママ友に「夫の暴力」を相談か
死亡した妻は、ママ友に「夫の暴力に悩んでいる」と告白したことがあるそう
NEWSポストセブン
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講談社の男に妻殺害容疑 山田邦子が過去のツイートに指摘
育児休暇中に「孤独だし、達成感ない」とツイートする容疑者を山田は疑問視
トピックニュース
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講談社エリート編集者の「嘘と虚像」 変わる供述、家庭での姿
二転三転する供述が嘘なら、報道される職歴には虚像めいた一面があるという
東スポWEB
2017年1月11日
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講談社の男逮捕で「モーニング」編集長が謝罪 一部報道の肩書を訂正
謝罪と共に「『進撃の巨人』の立ち上げ担当」という一部報道の肩書きを訂正
オリコンニュース
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「別冊少年マガジン」元編集長が妻を殺害した疑い「ヘッドロックをした」
逮捕前の聴取で「もみ合いになってヘッドロックをした」と話していたという
日テレNEWS NNN
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「別冊少年マガジン」元編集長を逮捕 同僚が語る素顔「穏やかで気さく」
「穏やかで気さく。誰からも好かれ面倒見の良い人」と同僚
スポニチアネックス